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Российский астролог прокомментировала покушение на Трампа

Астролог прокомментировала покушение на Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 09:29 Фото: Telegram/Василиса Володина, X/Donald J. Trump
Известный российский астролог Василиса Володина дала объяснение второму покушению на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Сделала она это еще после первой стрельбы по нему, с точки зрения звезд.

"Покушение на Дональда Трампа произошло, конечно же, "совершенно случайно" сразу после его разгромных дебатов с действующим президентом. А что там на звездных картах? Ожидаемо Уран соединился с Марсом у него прямо на МС (середина Неба. – Прим. ред.) и делает квадрат к Марсу же – классический показатель: внезапное нападение, которого не ждешь, огнестрельное оружие, очень опасно", – отметила Володина.

Так, по ее словам, объясняется, что это не инсценировка.

"Напряженные транзиты Урана или Плутона к Марсу самые опасные и внезапные. И у Трампа эти риски нападения продолжаются вплоть до... 4 ноября 2024 года – удивительно работает астрология, правда? Выборы в США 5 ноября", – предупредила астролог.

И сегодня, 16 сентября, она напомнила про это объяснение фразой:

"Говорят, что на Трампа еще одно покушение. Как и предполагалось".

15 сентября произошла стрельба около Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Позже ее расценили как покушение на убийство. Предполагаемого стрелка задержали.

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