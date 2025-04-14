Жулдыз Абдукаримова предстала в новом образе и сразила поклонников наповал
Фото: Instagram/ekaterrina_mikhailova
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 14 апреля 2025 года, отмечает день рождения. Ей исполняется 37 лет. В связи с этим супруга Кайрата Нуртаса порадовала подписчиков в Instagram серией снимков и видео, сообщает Zakon.kz.
В них именинница предстала в новом дерзком образе.
"С днем рождения меня", – написала Жулдыз под публикацией.
В Stories актриса показала, как с личным праздником поздравили ее дети. Позднее Абдукаримова опубликовала видео накрытого стола, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз.
Затем Жулдыз поделилась фотографией с мамой.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Мамочка! Дорогая! Одной тебе посвящаются все теплые пожелания!" – трогательно обратилась к родительнице.
Поклонники поздравили Абдукаримову с личным праздником и завалили многодетную актрису комплиментами:
- "С днем рождения, Жулдыз Кайрата!"
- "Огонь! Другой образ. Шикарно. Восхищаюсь".
- "Очень эффектная, красивая и уверенная девушка".
- "С днем рождения, желаю вам достижения своей мечты".
- "С днем рождения, Жулдыз. Продолжайте сиять, красотка во всех смыслах".
- "Образ, характер, мудрость... Умная, все в одном целом. Жулдыз, ты просто огонь".
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