Жулдыз Абдукаримова предстала в новом образе и сразила поклонников наповал

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 14 апреля 2025 года, отмечает день рождения. Ей исполняется 37 лет. В связи с этим супруга Кайрата Нуртаса порадовала подписчиков в Instagram серией снимков и видео, сообщает Zakon.kz.

В них именинница предстала в новом дерзком образе.

"С днем рождения меня", – написала Жулдыз под публикацией.

В Stories актриса показала, как с личным праздником поздравили ее дети. Позднее Абдукаримова опубликовала видео накрытого стола, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз.

Затем Жулдыз поделилась фотографией с мамой.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Мамочка! Дорогая! Одной тебе посвящаются все теплые пожелания!" – трогательно обратилась к родительнице.

Поклонники поздравили Абдукаримову с личным праздником и завалили многодетную актрису комплиментами:

"С днем рождения, Жулдыз Кайрата!"

"Огонь! Другой образ. Шикарно. Восхищаюсь".

"Очень эффектная, красивая и уверенная девушка".

"С днем рождения, желаю вам достижения своей мечты".

"С днем рождения, Жулдыз. Продолжайте сиять, красотка во всех смыслах".

"Образ, характер, мудрость... Умная, все в одном целом. Жулдыз, ты просто огонь".

Материал по теме Кайрат Нуртас заинтриговал подписчиков, пробежавшись в поле

12 апреля 2025 года день рождения отметила мама Кайрата Нуртаса, которая улетела во Вьетнам. Там же в узком кругу Гульзира Айдарбекова встретила свое 57-летие.