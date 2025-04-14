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Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова предстала в новом образе и сразила поклонников наповал

Жулдыз Абдукаримова предстала в новом образе и сразила поклонников наповал, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 16:43 Фото: Instagram/ekaterrina_mikhailova
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова сегодня, 14 апреля 2025 года, отмечает день рождения. Ей исполняется 37 лет. В связи с этим супруга Кайрата Нуртаса порадовала подписчиков в Instagram серией снимков и видео, сообщает Zakon.kz.

В них именинница предстала в новом дерзком образе.

"С днем рождения меня", – написала Жулдыз под публикацией.

В Stories актриса показала, как с личным праздником поздравили ее дети. Позднее Абдукаримова опубликовала видео накрытого стола, и сообщила, что подруги устроили ей сюрприз.

Затем Жулдыз поделилась фотографией с мамой.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Мамочка! Дорогая! Одной тебе посвящаются все теплые пожелания!" – трогательно обратилась к родительнице.

Поклонники поздравили Абдукаримову с личным праздником и завалили многодетную актрису комплиментами:

  • "С днем рождения, Жулдыз Кайрата!"
  • "Огонь! Другой образ. Шикарно. Восхищаюсь".
  • "Очень эффектная, красивая и уверенная девушка".
  • "С днем рождения, желаю вам достижения своей мечты".
  • "С днем рождения, Жулдыз. Продолжайте сиять, красотка во всех смыслах".
  • "Образ, характер, мудрость... Умная, все в одном целом. Жулдыз, ты просто огонь".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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