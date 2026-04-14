Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас публично обратился к Жулдыз Абдукаримовой в особенный для нее день

певец Кайрат Нуртас, актриса Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 09:58 Фото: Instagram/kair_n и zhuldyzabdukarimovaofficial
Сегодня, 14 апреля 2026 года, в большой семье известного казахстанского артиста Кайрата Нуртаса отмечают важный праздник. Его супруге – актрисе театра и кино, телеведущей Жулдыз Абдукаримовой исполняется 38 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 37-летний певец преподнес своей любимой огромный букет сирени. Соответствующим видео одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса поделилась в Instagram.

"С новым возрастом, моя Жулдыз, мое сердце", – трогательно обратился Нуртас к Абдукаримовой.

Поклонники звездной пары присоединились к поздравлениям и пожелали им бесконечного счастья. Но нашлись среди подписчиков и те, кто отметил роль матери Кайрата в его воспитании, а также те, кому стало жалко цветы:

  • "Самая красивая!"
  • "Будьте вечно вместе".
  • "Вот настоящий джигит!"
  • "Будьте только счастливы".
  • "Как жалко, столько сирени".
  • "С днем рождения, красотка".
  • "Будьте всю жизнь счастливы. Моя легенда".
  • "Кайрат, ты – молодец. Такое великолепие, красота!"
  • "В апреле родились такие прекрасные люди, как мы".
  • "Второе дыхание у них сейчас. С днем рождения, звезда".
  • "Тысяча благодарностей матери, которая воспитала Кайрата".
  • "Он решил оптом поздравить – и с днем рождения, и с днем влюбленных?"
  • "Как романтично! Желаю вечной любви, и ходите всегда так, вместе, радуя нас".
  • "Поднимайте охваты только таким образом. Только счастья, от имени всего Казахстана".
  • "Восторг, красота, нежность и радость видеть эту пару вместе. Сияйте вместе всю жизнь, это так прекрасно, чудесно".
  • "Жулдыз – очень умная женщина. Несмотря на слухи и разговоры, она никогда не говорила плохо ни о свекрови, ни о Кайрате".

Ранее сообщалось, что Казнет обсудил поведение Нуртаса и Абдукаримовой на пышной свадьбе.

