Голливуд отказывается от боевиков и ЛГБТ-фильмов из-за Трампа
По данным Le Figaro, Трамп хочет "подмять под себя Голливуд". Так, например, крупные студии вынуждены пересматривать контент. Теперь они делают ставку на семейные и традиционные ценности, сокращают количество боевиков и избегают спорных тем.
Трамп обвинил Disney в "чрезмерной поддержке разнообразия" и потребовал расследование. Кроме того, Disney недавно крупно прогорели на скандальном ремейке "Белоснежки". Картина обернулась полным провалом, была уничтожена критиками и холодно принята зрителями. По оценкам, компания может потерять до 115 млн долларов на этом фильме.
Как отмечает Le Figaro, на медиаиндустрию сейчас оказывается сильное политическое давление. По мнению редакции издания, у Трампа есть реальные рычаги влияния на то, что выходит на экраны.
И результаты не заставили себя долго ждать: в конце 2024 года Disney вырезала трансгендерного персонажа из детского сериала "Победа или поражение". А компания Discovery уже начала правку своих проектов.
Что касается ближайших новинок, то 23 мая выходит "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом.