Голливуд отказывается от боевиков и ЛГБТ-фильмов из-за Трампа

После возвращения Дональда Трампа к власти Голливуд начал меняться под давлением его консервативной политики, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Figaro, Трамп хочет "подмять под себя Голливуд". Так, например, крупные студии вынуждены пересматривать контент. Теперь они делают ставку на семейные и традиционные ценности, сокращают количество боевиков и избегают спорных тем.

Трамп обвинил Disney в "чрезмерной поддержке разнообразия" и потребовал расследование. Кроме того, Disney недавно крупно прогорели на скандальном ремейке "Белоснежки". Картина обернулась полным провалом, была уничтожена критиками и холодно принята зрителями. По оценкам, компания может потерять до 115 млн долларов на этом фильме.

Как отмечает Le Figaro, на медиаиндустрию сейчас оказывается сильное политическое давление. По мнению редакции издания, у Трампа есть реальные рычаги влияния на то, что выходит на экраны.

И результаты не заставили себя долго ждать: в конце 2024 года Disney вырезала трансгендерного персонажа из детского сериала "Победа или поражение". А компания Discovery уже начала правку своих проектов.

Что касается ближайших новинок, то 23 мая выходит "Миссия невыполнима: Финальная расплата" с Томом Крузом.