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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген ответил на критику земляков

Димаш Кудайберген, критика, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 00:37 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сообщил, что казахстанцы активно обсуждают его новый хит "История одного неба", сообщает Zakon.kz.

Об этом он 15 апреля написал пост на своей странице в Instagram. 


"Привет всем. Сегодня узнал что в социальных сетях мои земляки активно обсуждают мое произведение "История одного неба". Говорят, если над тобой шутят – значит, ты жив и интересен. Спасибо, дорогие земляки, за креативные шутки и внимание – даже если оно принимает неожиданные формы. А вам, мои дорогие фанаты по всему миру – огромное спасибо за то, что вы всегда меня защищаете и за то, что отстаиваете добро и искренность. Ваши слова для меня – как музыка. Увидимся 26 мая в Алматы на D&Dears. Билеты появятся на сайте Тикетон.kz", – написал Димаш под постом. 

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы. 

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Айсулу Омарова
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