"Мой дорогой друг": Леонид Агутин ответил на публичное обращение Игоря Крутого

Накануне, 16 июля 2026 года, российский певец и композитор Леонид Агутин отметил день рождения. Заслуженному артисту РФ исполнилось 58 лет. В связи с этим к нему публично обратился композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро в своем Instagram опубликовал видео с концерта, где совместно с Агутиным исполнил знаменитую композицию "Мой друг".

"Сегодня день рождения у одного из самых самобытных и по-настоящему фирменных музыкантов нашей сцены – моего дорогого друга Лёни Агутина! Музыка Лёни Агутина – вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар… Лёня, дорогой, я искренне рад нашей многолетней дружбе и всегда с огромным удовольствием наблюдаю за твоими новыми проектами, экспериментами и неизменными аншлагами! Желаю тебе крепкого здоровья, нерушимой энергии, семейного тепла и новых грандиозных творческих высот", – трогательно поздравил Крутой друга с личным праздником.

Ответа ему долго ждать не пришлось.

"Спасибо, мой дорогой друг!" – написал Агутин в комментариях к публикации друга.

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича. Они пожелали имениннику счастья, здоровья и всех благ. Также они отметили, что композиция "Мой друг" в исполнении Агутина звучит шедеврально:

"Чтобы все мечты сбылись".

"Личность с большой буквы! С днем рождения!"

"Самая любимая и красивая песня про друга! Всех всех благ, процветания!"

"Только с возрастом стала понимать смысл этого текста! Как всегда, в исполнении Леонида Агутина любая песня – шедевр".

"Леонид из редкой породы мужчин: ум, красота, талант, элегантность, интеллигентность и бесконечная человечность. Долгих лет вам счастливой жизни".

"Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и счастья Леониду Николаевичу! Очень классно исполнил Леонид Николаевич песню "Мой друг".

"Игорь Яковлевич и Леонид Николаевич – люди, которые точно что-то в этой жизни поняли! Талантливые, скромные! Радуйте наши сердца еще много-много лет, таких больше нет".

"Самые сердечные поздравления! Игорь Яковлевич, передайте, пожалуйста, поздравления вашему другу! И пусть эта дружба и поддержка дружеская будет нескончаемой! Здоровья и успехов Леониду Николаевичу!"

Отметим, что знаменитая песня Игоря Николаева "Мой друг" была написана им в соавторстве с Игорем Крутым. Впервые артисты исполнили ее дуэтом на творческих вечерах и фестивале "Песня года" в 2001 году.

Композиция была официально выпущена как сингл и на нее был представлен клип в июле 2010 года.

Материал по теме Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой

13 июля 2026 года Игорь Крутой порадовал своих поклонников чувственным исполнением за роялем композиции "Mademoiselle Hyde". Песня была написана для певицы Лары Фабиан, но стала всемирно известной благодаря казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену.