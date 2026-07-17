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Культура и шоу-бизнес

"Мой дорогой друг": Леонид Агутин ответил на публичное обращение Игоря Крутого

композитор Игорь Крутой, певец Леонид Агутин, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:56 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Накануне, 16 июля 2026 года, российский певец и композитор Леонид Агутин отметил день рождения. Заслуженному артисту РФ исполнилось 58 лет. В связи с этим к нему публично обратился композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро в своем Instagram опубликовал видео с концерта, где совместно с Агутиным исполнил знаменитую композицию "Мой друг".

"Сегодня день рождения у одного из самых самобытных и по-настоящему фирменных музыкантов нашей сцены – моего дорогого друга Лёни Агутина! Музыка Лёни Агутина – вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар… Лёня, дорогой, я искренне рад нашей многолетней дружбе и всегда с огромным удовольствием наблюдаю за твоими новыми проектами, экспериментами и неизменными аншлагами! Желаю тебе крепкого здоровья, нерушимой энергии, семейного тепла и новых грандиозных творческих высот", – трогательно поздравил Крутой друга с личным праздником.

Ответа ему долго ждать не пришлось.

"Спасибо, мой дорогой друг!" – написал Агутин в комментариях к публикации друга.

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Яковлевича. Они пожелали имениннику счастья, здоровья и всех благ. Также они отметили, что композиция "Мой друг" в исполнении Агутина звучит шедеврально:

  • "Чтобы все мечты сбылись".
  • "Личность с большой буквы! С днем рождения!"
  • "Самая любимая и красивая песня про друга! Всех всех благ, процветания!"
  • "Только с возрастом стала понимать смысл этого текста! Как всегда, в исполнении Леонида Агутина любая песня – шедевр".
  • "Леонид из редкой породы мужчин: ум, красота, талант, элегантность, интеллигентность и бесконечная человечность. Долгих лет вам счастливой жизни".
  • "Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и счастья Леониду Николаевичу! Очень классно исполнил Леонид Николаевич песню "Мой друг".
  • "Игорь Яковлевич и Леонид Николаевич – люди, которые точно что-то в этой жизни поняли! Талантливые, скромные! Радуйте наши сердца еще много-много лет, таких больше нет".
  • "Самые сердечные поздравления! Игорь Яковлевич, передайте, пожалуйста, поздравления вашему другу! И пусть эта дружба и поддержка дружеская будет нескончаемой! Здоровья и успехов Леониду Николаевичу!"

Отметим, что знаменитая песня Игоря Николаева "Мой друг" была написана им в соавторстве с Игорем Крутым. Впервые артисты исполнили ее дуэтом на творческих вечерах и фестивале "Песня года" в 2001 году.

Композиция была официально выпущена как сингл и на нее был представлен клип в июле 2010 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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