#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
521.67
592.46
6.32
Культура и шоу-бизнес

Режиссер "Один дома" хочет удалить сцены с Трампом, но боится депортации

Режиссер &quot;Один дома&quot; жалеет об участии Трампа в фильме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 04:00 Фото: 20th Century Fox
Американский режиссер Крис Коламбус признался в желании удалить из культового фильма сцены с Дональдом Трампом, но боится, что его депортируют за это, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию San Francisco Chronicle он отметил, что эта сцена, снятая более 30 лет назад, стала для него "проклятием". Однако Коламбус опасается, что его могут депортировать, если он решит удалить эпизод.

Фото: Twentieth Century Fox

Коламбус объяснил, что участие Трампа в фильме стало условием для съемок в отеле Plaza, которым тогда владел будущий президент. Во время съемок Трамп, по словам Коламбуса, настоял на том, чтобы появиться в кадре, несмотря на сомнения режиссера. Хотя сцена вызвала положительную реакцию зрителей на тестовом показе, Коламбус теперь жалеет, что оставил ее.

Теперь режиссер опасается, что любое изменение картины теперь может быть воспринято как провокация. Несмотря на то что он родился и вырос в США, он, имея итальянские корни, заявил, что может быть "отправлен обратно в Италию".

"Если я это сделаю, меня, вероятно, просто выгонят из страны", – сказал режиссер.

После возвращения Дональда Трампа к власти Голливуд начал меняться под давлением его консервативной политики. Теперь там отказываются от боевиков и ЛГБТ-фильмов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Певец Мот поблагодарил астанчан за теплый прием
Культура и шоу-бизнес
00:01, 17 апреля 2025
Певец Мот поблагодарил астанчан за теплый прием
Умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту
Культура и шоу-бизнес
20:54, 16 апреля 2025
Умер актер, озвучивший Брюса Уиллиса и Джона Траволту
Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино
Культура и шоу-бизнес
19:31, 16 апреля 2025
Любимый музыкальный блокбастер: Димаш Кудайберген анонсировал выход своего концерта в кино
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: