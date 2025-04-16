Режиссер "Один дома" хочет удалить сцены с Трампом, но боится депортации

Американский режиссер Крис Коламбус признался в желании удалить из культового фильма сцены с Дональдом Трампом, но боится, что его депортируют за это, сообщает Zakon.kz.

В интервью изданию San Francisco Chronicle он отметил, что эта сцена, снятая более 30 лет назад, стала для него "проклятием". Однако Коламбус опасается, что его могут депортировать, если он решит удалить эпизод.

Фото: Twentieth Century Fox

Коламбус объяснил, что участие Трампа в фильме стало условием для съемок в отеле Plaza, которым тогда владел будущий президент. Во время съемок Трамп, по словам Коламбуса, настоял на том, чтобы появиться в кадре, несмотря на сомнения режиссера. Хотя сцена вызвала положительную реакцию зрителей на тестовом показе, Коламбус теперь жалеет, что оставил ее.

Теперь режиссер опасается, что любое изменение картины теперь может быть воспринято как провокация. Несмотря на то что он родился и вырос в США, он, имея итальянские корни, заявил, что может быть "отправлен обратно в Италию".

"Если я это сделаю, меня, вероятно, просто выгонят из страны", – сказал режиссер.

После возвращения Дональда Трампа к власти Голливуд начал меняться под давлением его консервативной политики. Теперь там отказываются от боевиков и ЛГБТ-фильмов.