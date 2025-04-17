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Культура и шоу-бизнес

Счастливая Баян Алагузова поделилась новыми кадрами из-за границы

Алагузова, Стамбул, кофе, фото, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 15:03 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный режиссер Баян Алагузова уже некоторое время находится в Турции. Знаменитость периодически делится моментами путешествия с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Так, 17 апреля 2025 года, она разместила серию снимков с пристани. В описании к публикации сказано:

"Что может быть лучше завтрака на Босфоре?! Өмір сұлу".

Примечательно, что подписчики лишь выразили восхищение и оставили добрые слова в комментариях.

  • Баян – одна из женщин, которая поняла суть жизни. Наслаждаться жизнью здесь и сейчас, выбирать всегда себя! Выбирать любовь, свободу и красоту во всем.
  • Как может быть еще лучше?!
  • Счастливая женщина.
  • Баян, вы достойны этого.
  • Красотка.
  • Нравитесь вы мне.
  • Как же я вас люблю и обожаю.

Днем ранее Алагузова показала своих младших дочерей.

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Ранее сообщалось, что американский режиссер Крис Коламбус признался в желании удалить из культового фильма сцены с Дональдом Трампом, но боится, что его депортируют за это.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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