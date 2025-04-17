Счастливая Баян Алагузова поделилась новыми кадрами из-за границы
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный режиссер Баян Алагузова уже некоторое время находится в Турции. Знаменитость периодически делится моментами путешествия с аудиторией, сообщает Zakon.kz.
Так, 17 апреля 2025 года, она разместила серию снимков с пристани. В описании к публикации сказано:
"Что может быть лучше завтрака на Босфоре?! Өмір сұлу".
Примечательно, что подписчики лишь выразили восхищение и оставили добрые слова в комментариях.
- Баян – одна из женщин, которая поняла суть жизни. Наслаждаться жизнью здесь и сейчас, выбирать всегда себя! Выбирать любовь, свободу и красоту во всем.
- Как может быть еще лучше?!
- Счастливая женщина.
- Баян, вы достойны этого.
- Красотка.
- Нравитесь вы мне.
- Как же я вас люблю и обожаю.
Днем ранее Алагузова показала своих младших дочерей.
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