Счастливая Баян Алагузова поделилась новыми кадрами из-за границы

Известный режиссер Баян Алагузова уже некоторое время находится в Турции. Знаменитость периодически делится моментами путешествия с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Так, 17 апреля 2025 года, она разместила серию снимков с пристани. В описании к публикации сказано:

"Что может быть лучше завтрака на Босфоре?! Өмір сұлу".

Примечательно, что подписчики лишь выразили восхищение и оставили добрые слова в комментариях.

Баян – одна из женщин, которая поняла суть жизни. Наслаждаться жизнью здесь и сейчас, выбирать всегда себя! Выбирать любовь, свободу и красоту во всем.

Как может быть еще лучше?!

Счастливая женщина.

Баян, вы достойны этого.

Красотка.

Нравитесь вы мне.

Как же я вас люблю и обожаю.

Днем ранее Алагузова показала своих младших дочерей.

Материал по теме Младшая дочь Баян Алагузовой сыграла на пианино в Стамбуле

Ранее сообщалось, что американский режиссер Крис Коламбус признался в желании удалить из культового фильма сцены с Дональдом Трампом, но боится, что его депортируют за это.