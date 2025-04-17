Видеообращение Пугачёвой вызвало и восторг, и хейт подписчиков

"Примадонна" Алла Пугачёва записала видеообращение к своим поклонникам и врагам, сообщает Zakon.kz.

Ролик она разместила в Instagram 17 апреля 2025 года.

"Дорогие мои друзья. Все, кто приехал из разных стран ко мне. Все, кто организовывал, помогал мне организовать этот день рождения. Спасибо вам. Это было замечательно, круто. Спасибо греческим артистам, музыкантам, которые сделали этот праздник ну просто незабываемым. Спасибо за SМS, за поздравления. Что-то чем больше мне лет, тем больше поздравлений приходит. Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно, и мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам", – сказала артистка.

Свежее видео Пугачёвой вызвало восторг у ее поклонников:

Дорогая Алла Борисовна, как радостно вас видеть и слышать. Дальше будет только ярче. Спасибо, что вы у нас есть, любим!

Легенда, и этим все сказано.

Дорогая Алла Борисовна, дорогая Аллочка, вы чудо... и вы так классно выглядите, и детки ваши чудо, очень рада за вас, и всего вам самого наилучшего!

Алла Борисовна! Вы обещали концерт из старых песен на 80-летний юбилей. Очень надеюсь, что вы споете еще на "БИС".

Спасибо вам, та женщина, которая поет!

В то же время нашлись и те, кто оставил негативные комментарии для певицы:

От израильских друзей не получала часом бандерольку? Телефончик мб.

Ваш враг – время, которое вас не пощадило. В России у вас нет врагов, только крайне негодующие вашим предательством люди.

Насколько я помню, вас никто врагом не объявлял, это вы делите на друзей и врагов.

Без слез не взглянешь, особенно с тем, что раньше – больше никто и нет никакого признания, раньше-то и цветы от каждого со всей страны, сейчас что? Жидкие поздравления в Сети от тех, кто в вас еще окончательно не разочарован.

Мда, раньше – богемные тусовки, статус и признание со всей страны, сейчас же – скупой пост поздравлений в инсте, не более того.

Интересно, а сколько в ней осталось человека вообще? Внешка вся переделана, внутри тоже все сгнило с того момента, как начала поливать грязью свою родину.

15 апреля 2025 года народной артистке СССР Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет. А 16 апреля ее муж Максим Галкин опубликовал свежие фото с празднования.