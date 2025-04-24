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Культура и шоу-бизнес

Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы

Билеты, фанаты, Надежда Кадышева, стадионы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:05 Фото: Instagram/kadyshevanadezda
Поклонники солистки ансамбля "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой заранее скупают билеты и готовы следовать за ней в любой город. Концертные залы уже не вмещают любителей композиции "Течет ручей, и ты ничья, и я ничей". Фанаты артистки требуют для нее стадионы, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 апреля 2025 года народная артистка России на своей в Instagram обратилась к жителям Пензы. В ее заявлении сказано, что состоится перенос площадки для концерта.

"По многочисленным просьбам мы переезжаем в более вместительную площадку с танцполом", – уточнила Кадышева.

Комментаторы остались довольны этим известием и наперебой оставляют комментарии, перечисляя города, в которых ждут кумира.

Среди них есть и казахстанские поклонники: "Пора к нам! В Казахстан!"

  • Кажется, уж пора стадионы занимать, мы не успеваем купить билеты нигде.
  • Где Минск? Я уже сам готов договариваться с "Ледовым дворцом"!
  • Пора на стадионе уже давать концерты!
  • Пожалуйста, повторите концерт.
  • Мы успели взять билет еще в декабре!
  • Нам нужно больше билетов! – отмечают восторженные зрители.

Впрочем, согласно данным с официального сайта ансамбля, билеты действительно улетают как горячие пирожки. Их уже нет ни на май, ни на апрель.

Фото: nadejdakadisheva.ru

Примечательно, что и на август 2025 года билеты на концерты в Москве уже раскуплены.

Фото: nadejdakadisheva.ru

Единственное, что не очень приходится по душе фанатам, так это сын Надежды.

  • Сын все портит, он никогда не заменит Кадышеву, тянет на бухгалтера, зачем портить концерт!
  • Зачем сын?
  • Без сына ...
  • Только самолюбие.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:05
Ревущий зал, танцующий под песни 65-летней Надежды Кадышевой, обсуждают в Сети

Ранее стало известно, что 65-летний композитор Игорь Николаев активно поддерживает стремление 9-летней дочери к выступлениям на сцене. Одним из ярких примеров их творчества стала песня "Золотистый ретривер", написанная музыкантом специально для Вероники.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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