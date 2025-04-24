Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы
Так, 23 апреля 2025 года народная артистка России на своей в Instagram обратилась к жителям Пензы. В ее заявлении сказано, что состоится перенос площадки для концерта.
"По многочисленным просьбам мы переезжаем в более вместительную площадку с танцполом", – уточнила Кадышева.
Комментаторы остались довольны этим известием и наперебой оставляют комментарии, перечисляя города, в которых ждут кумира.
Среди них есть и казахстанские поклонники: "Пора к нам! В Казахстан!"
- Кажется, уж пора стадионы занимать, мы не успеваем купить билеты нигде.
- Где Минск? Я уже сам готов договариваться с "Ледовым дворцом"!
- Пора на стадионе уже давать концерты!
- Пожалуйста, повторите концерт.
- Мы успели взять билет еще в декабре!
- Нам нужно больше билетов! – отмечают восторженные зрители.
Впрочем, согласно данным с официального сайта ансамбля, билеты действительно улетают как горячие пирожки. Их уже нет ни на май, ни на апрель.
Фото: nadejdakadisheva.ru
Примечательно, что и на август 2025 года билеты на концерты в Москве уже раскуплены.
Фото: nadejdakadisheva.ru
Единственное, что не очень приходится по душе фанатам, так это сын Надежды.
- Сын все портит, он никогда не заменит Кадышеву, тянет на бухгалтера, зачем портить концерт!
- Зачем сын?
- Без сына ...
- Только самолюбие.
Ранее стало известно, что 65-летний композитор Игорь Николаев активно поддерживает стремление 9-летней дочери к выступлениям на сцене. Одним из ярких примеров их творчества стала песня "Золотистый ретривер", написанная музыкантом специально для Вероники.