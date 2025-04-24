Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы

Поклонники солистки ансамбля "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой заранее скупают билеты и готовы следовать за ней в любой город. Концертные залы уже не вмещают любителей композиции "Течет ручей, и ты ничья, и я ничей". Фанаты артистки требуют для нее стадионы, сообщает Zakon.kz.

Так, 23 апреля 2025 года народная артистка России на своей в Instagram обратилась к жителям Пензы. В ее заявлении сказано, что состоится перенос площадки для концерта.

"По многочисленным просьбам мы переезжаем в более вместительную площадку с танцполом", – уточнила Кадышева.

Комментаторы остались довольны этим известием и наперебой оставляют комментарии, перечисляя города, в которых ждут кумира.

Среди них есть и казахстанские поклонники: "Пора к нам! В Казахстан!"

Кажется, уж пора стадионы занимать, мы не успеваем купить билеты нигде.

Где Минск? Я уже сам готов договариваться с "Ледовым дворцом"!

Пора на стадионе уже давать концерты!

Пожалуйста, повторите концерт.

Мы успели взять билет еще в декабре!

Нам нужно больше билетов! – отмечают восторженные зрители.

Впрочем, согласно данным с официального сайта ансамбля, билеты действительно улетают как горячие пирожки. Их уже нет ни на май, ни на апрель.

Фото: nadejdakadisheva.ru

Примечательно, что и на август 2025 года билеты на концерты в Москве уже раскуплены.

Фото: nadejdakadisheva.ru

Единственное, что не очень приходится по душе фанатам, так это сын Надежды.

Сын все портит, он никогда не заменит Кадышеву, тянет на бухгалтера, зачем портить концерт!

Зачем сын?

Без сына ...

Только самолюбие.

Ранее стало известно, что 65-летний композитор Игорь Николаев активно поддерживает стремление 9-летней дочери к выступлениям на сцене. Одним из ярких примеров их творчества стала песня "Золотистый ретривер", написанная музыкантом специально для Вероники.