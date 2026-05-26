#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
472.48
550.06
6.59
Культура и шоу-бизнес

От деревенской мелодии до мирового кавера: Надежда Кадышева раскрыла историю хита "Виновата ли я"

Надежда Кадышева, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:59 Фото: Instagram/kadyshevanadezda
66-летняя народная артистка России Надежда Кадышева рассказала удивительную историю создания песни "Виновата ли я", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, композиция имеет сложную историю, связанную с фильмом 1960 года.

"Впервые она прозвучала в картине "Тучи над Борском". На ее создание композитора Алексея Муравлева вдохновила народная песня с простым мотивом, которую он услышал во время съемок. Автор переработал мелодию для дуэта гитар и балалайки. В фильме она звучала в мужском исполнении. Текст, по словам Муравлева, написал его знакомый бард, пожелавший остаться неизвестным", – делится солистка ансамбля "Золотое кольцо".

Кадышева отмечает, что песня прошла долгий путь от деревенской мелодии до всенародного хита.

Уже настоящий триумф случился в 1995 году, когда ансамбль "Золотое кольцо" подарил ей новую жизнь.

"Альбом "Виновата ли я…" сделал трек одним из самых узнаваемых в постсоветское время, и он часто звучал в крупных телепрограммах. А в 2008 году британская фолк‑рок‑группа Blackmore’s Night включила кавер‑версию "Виновата ли я" в свой альбом Toast to Tomorrow".Надежда Кадышева

Немного ранее мы рассказывали, что казахская оперная певица 96-летняя Бибигуль Тулегенова через видеопослание обратилась к казахстанскому артисту Димашу Кудайбергену в честь дня его рождения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Надежда Кадышева выступит 28 июня в Санкт-Петербурге
08:38, 26 июня 2025
Надежда Кадышева заработает больше 15 млн рублей за выступление для выпускников
Билеты, фанаты, Надежда Кадышева, стадионы
17:05, 24 апреля 2025
Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы
Ревущий зал, танцующий под песни 65-летней Надежды Кадышевой, обсуждают в Сети
17:21, 04 марта 2025
Ревущий зал, танцующий под песни 65-летней Надежды Кадышевой, обсуждают в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: wbaboxing.com
19:13, Сегодня
Бивол и Айферт провели битву взглядов перед титульным боем (видео)
Ризабек Айтмухан
18:48, Сегодня
Ризабек Айтмухан стал чемпионом Азии в новой для себя весовой категории
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
18:37, Сегодня
Опубликовано обновление рыночной стоимости игроков сборной Казахстана в РПЛ
Абылайхан Узембаев
18:14, Сегодня
Казахстанский "вольник" Узембаев проиграл в финале чемпионата Азии во Вьетнаме 0:10
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: