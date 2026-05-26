От деревенской мелодии до мирового кавера: Надежда Кадышева раскрыла историю хита "Виновата ли я"

66-летняя народная артистка России Надежда Кадышева рассказала удивительную историю создания песни "Виновата ли я", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, композиция имеет сложную историю, связанную с фильмом 1960 года.

"Впервые она прозвучала в картине "Тучи над Борском". На ее создание композитора Алексея Муравлева вдохновила народная песня с простым мотивом, которую он услышал во время съемок. Автор переработал мелодию для дуэта гитар и балалайки. В фильме она звучала в мужском исполнении. Текст, по словам Муравлева, написал его знакомый бард, пожелавший остаться неизвестным", – делится солистка ансамбля "Золотое кольцо".

Кадышева отмечает, что песня прошла долгий путь от деревенской мелодии до всенародного хита.

Уже настоящий триумф случился в 1995 году, когда ансамбль "Золотое кольцо" подарил ей новую жизнь.

"Альбом "Виновата ли я…" сделал трек одним из самых узнаваемых в постсоветское время, и он часто звучал в крупных телепрограммах. А в 2008 году британская фолк‑рок‑группа Blackmore’s Night включила кавер‑версию "Виновата ли я" в свой альбом Toast to Tomorrow". Надежда Кадышева

