Дженнифер Энистон и Педро Паскаля уличили в романе

Американские актеры Дженнифер Энистон и Педро Паскаль находятся в отношениях, но не стремятся к серьезным обязательствам, сообщает Zakon.kz.

По информации RadarOnline, звезда "Друзей" с удовольствием проводит время с новым бойфрендом, но отношения при этом свободные. Каждый волен встречаться с кем-то еще.

"Они стараются не привлекать внимания к своей личной жизни, поэтому не афишируют свои отношения. Но это уже давно нечто большее, чем просто дружба. Они очень долго держали отношения в секрете, и им это удавалось. Лишь немногие знали, что они даже дружат, не говоря уже о чем-то большем", – сообщает источник.

Журналисты издания уверены, что знаменитости будут и дальше все отрицать, ожидая, пока шум вокруг их отношений утихнет.

Ранее стало известно, что первый трейлер второго сезона "Уэнсдэй" набрал миллионы просмотров за несколько часов.