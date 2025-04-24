Дженнифер Энистон и Педро Паскаля уличили в романе
Фото: Instagram/pascalispunk/jenniferaniston
Американские актеры Дженнифер Энистон и Педро Паскаль находятся в отношениях, но не стремятся к серьезным обязательствам, сообщает Zakon.kz.
По информации RadarOnline, звезда "Друзей" с удовольствием проводит время с новым бойфрендом, но отношения при этом свободные. Каждый волен встречаться с кем-то еще.
"Они стараются не привлекать внимания к своей личной жизни, поэтому не афишируют свои отношения. Но это уже давно нечто большее, чем просто дружба. Они очень долго держали отношения в секрете, и им это удавалось. Лишь немногие знали, что они даже дружат, не говоря уже о чем-то большем", – сообщает источник.
Журналисты издания уверены, что знаменитости будут и дальше все отрицать, ожидая, пока шум вокруг их отношений утихнет.
Ранее стало известно, что первый трейлер второго сезона "Уэнсдэй" набрал миллионы просмотров за несколько часов.
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