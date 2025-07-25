Педро Паскаль объяснил, почему отказался от бритья

Американский актер Педро Паскаль оказался перед сложным выбором. С одной стороны, актеру не нравится его растительность на лице, с другой – не может без нее, сообщает Zakon.kz.

По информации The Huffington Post, он решил отказаться от бритья после съемок в фильме 2020 года "Чудо-женщина: 1984". Об этом он рассказал в шоу Agree To Disagree от LADbible.

Фото: кадр из х/ф "Чудо-женщина: 1984"

"У меня довольно плохая растительность на лице, но если бы я ее сбрил… Я действительно выгляжу ужасно. Категорически не согласен быть чисто выбритым. В фильме "Чудо-женщина: 1984" я был потрясен тем, как я выгляжу. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован, что никогда не вернулся бы к этому образу без крайней необходимости", – заявил Паскаль.

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