#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
517.16
588.48
6.23
Культура и шоу-бизнес

Трогательное послание Армана Давлетярова супруге растопило сердца комментаторов

Арман Давлетяров, супруга, день рождение, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:31 Фото: Instagram/arman_dav
Музыкальный продюсер Арман Давлетяров всегда с особой нежностью рассказывает о семейной жизни. Его супруге Мавжуде неизменно посвящены проникновенные пожелания и признания, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 апреля 2025 года российско-казахстанский медиаменеджер опубликовал серию фотографий с женой и поздравил ее с днем рождения.

"Сегодня твой день рождения, Мавжуда. И это повод сказать вслух то, что обычно живет в тишине. О женщине, с которой связана вся моя взрослая жизнь. Которая держит наш дом на невидимой, но прочной опоре. Которая умеет быть сильной – тихо. Мягкой – не уступая принципам. Мудрой – без громких слов. Ты умеешь быть в тени и в то же время – быть светом". Арман Давлетяров

Далее заслуженный деятель Казахстана отметил, что с его женой всегда спокойно.

"С тобой – дом, дети, годы и все настоящее. Спасибо тебе за все, что не сказано, но живет между нами. Ты – душа нашего дома и женщина, перед которой я склоняю голову – не из долга, а из восхищения".Арман Давлетяров

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:31
Арман Давлетяров рассказал, как его супруга помогла вырваться семье из нищеты

В 2024 года Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену. Выбор в свое время сделала его мама.

Комментаторы, оставляя пожелания под постом, отметили: "Мама выбрала счастье на всю жизнь. Долгих лет жизни".

А далее последовали слова восхищения.

  • Как красиво и от души сказаны слова любимой женщине.
  • Какая красивая жена, мама. Счастья и здоровья на долгие годы.
  • С днем рождения дочь, жену, маму и просто настоящую женщину! Привет из Алматы.
  • Арман, вижу вашу любовь друг к другу, пусть она будет продолжительной.
  • Образец для подражания!
  • Восхищена ею.

Ранее мы сообщали, что поклонники солистки ансамбля "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой заранее скупают билеты и готовы следовать за ней в любой город. Концертные залы уже не вмещают любителей композиции "Течет ручей, и ты ничья, и я ничей". Фанаты артистки требуют для нее стадионы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сабина Алтынбекова рассказала о новой влюбленности после развода
Культура и шоу-бизнес
10:38, Сегодня
Сабина Алтынбекова рассказала о новой влюбленности после развода
Поклонники из Казахстана атаковали соцсети Евгения Чебаткова
Культура и шоу-бизнес
10:12, Сегодня
Поклонники из Казахстана атаковали соцсети Евгения Чебаткова
Димаш Кудайберген раскрывает секреты предстоящей фан-встречи в Алматы
Культура и шоу-бизнес
09:18, Сегодня
Димаш Кудайберген раскрывает секреты предстоящей фан-встречи в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: