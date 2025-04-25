Трогательное послание Армана Давлетярова супруге растопило сердца комментаторов

Музыкальный продюсер Арман Давлетяров всегда с особой нежностью рассказывает о семейной жизни. Его супруге Мавжуде неизменно посвящены проникновенные пожелания и признания, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 апреля 2025 года российско-казахстанский медиаменеджер опубликовал серию фотографий с женой и поздравил ее с днем рождения.

"Сегодня твой день рождения, Мавжуда. И это повод сказать вслух то, что обычно живет в тишине. О женщине, с которой связана вся моя взрослая жизнь. Которая держит наш дом на невидимой, но прочной опоре. Которая умеет быть сильной – тихо. Мягкой – не уступая принципам. Мудрой – без громких слов. Ты умеешь быть в тени и в то же время – быть светом". Арман Давлетяров

Далее заслуженный деятель Казахстана отметил, что с его женой всегда спокойно.

"С тобой – дом, дети, годы и все настоящее. Спасибо тебе за все, что не сказано, но живет между нами. Ты – душа нашего дома и женщина, перед которой я склоняю голову – не из долга, а из восхищения". Арман Давлетяров

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В 2024 года Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену. Выбор в свое время сделала его мама.

Комментаторы, оставляя пожелания под постом, отметили: "Мама выбрала счастье на всю жизнь. Долгих лет жизни".

А далее последовали слова восхищения.

Как красиво и от души сказаны слова любимой женщине.

Какая красивая жена, мама. Счастья и здоровья на долгие годы.

С днем рождения дочь, жену, маму и просто настоящую женщину! Привет из Алматы.

Арман, вижу вашу любовь друг к другу, пусть она будет продолжительной.

Образец для подражания!

Восхищена ею.

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