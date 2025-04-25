Трогательное послание Армана Давлетярова супруге растопило сердца комментаторов
Фото: Instagram/arman_dav
Музыкальный продюсер Арман Давлетяров всегда с особой нежностью рассказывает о семейной жизни. Его супруге Мавжуде неизменно посвящены проникновенные пожелания и признания, сообщает Zakon.kz.
Так, 25 апреля 2025 года российско-казахстанский медиаменеджер опубликовал серию фотографий с женой и поздравил ее с днем рождения.
"Сегодня твой день рождения, Мавжуда. И это повод сказать вслух то, что обычно живет в тишине. О женщине, с которой связана вся моя взрослая жизнь. Которая держит наш дом на невидимой, но прочной опоре. Которая умеет быть сильной – тихо. Мягкой – не уступая принципам. Мудрой – без громких слов. Ты умеешь быть в тени и в то же время – быть светом". Арман Давлетяров
Далее заслуженный деятель Казахстана отметил, что с его женой всегда спокойно.
"С тобой – дом, дети, годы и все настоящее. Спасибо тебе за все, что не сказано, но живет между нами. Ты – душа нашего дома и женщина, перед которой я склоняю голову – не из долга, а из восхищения".Арман Давлетяров
В 2024 года Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену. Выбор в свое время сделала его мама.
Комментаторы, оставляя пожелания под постом, отметили: "Мама выбрала счастье на всю жизнь. Долгих лет жизни".
А далее последовали слова восхищения.
- Как красиво и от души сказаны слова любимой женщине.
- Какая красивая жена, мама. Счастья и здоровья на долгие годы.
- С днем рождения дочь, жену, маму и просто настоящую женщину! Привет из Алматы.
- Арман, вижу вашу любовь друг к другу, пусть она будет продолжительной.
- Образец для подражания!
- Восхищена ею.
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