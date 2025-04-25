Дуэт Ольги Бузовой и "Дискотеки Аварии" вызвал шквал критики и недовольства

39-летняя российская исполнительница Ольга Бузова записала новую композицию под названием "Страна Аления" с музыкальной группой "Дискотека Авария". Впрочем, старания артистов не окупились. Публика осталась недовольна этой песней, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации музыканты решили объяснить смысл песни и неожиданный дуэт:

"Танцевальный гимн для тех, кто хоть раз наступал на грабли отношений и теперь может над этим посмеяться. Иронично, актуально и дерзко. Этот не просто дуэт, а столкновение двух музыкальных вселенных, объединившихся, чтобы подарить слушателям мощный солнечный заряд эмоций в преддверии лета".

Впрочем, подобные пояснения не смогли переубедить общественность. Прежде всего, большинство смутил припев песни 2007 года под названием "Уходи, дверь закрой" Жени Отрадной.

Дичь какая-то, а не песня.

Отрадная в шоке.

Такой бред. Очень красивая песня Жени Отрадной. Зачем испортили.

Очередная ерунда, сорокалетняя тетя прочитала стишок.

Могли бы придумать что-то новенькое, что за мода пошла у певцов перепевать старые песни и все испортить!

Ребята, я с 90-х ваш фанат, очень многие песни просто ураган, но не в исполнении Бузовой. Каким микшером ей голос монтировали... Задумка была бы хитом, если бы пела другая .... а так даже не хочется слушать...

Сколько вам заплатили за этот позор.

Что творится в этом мире.

Какой трэш! Что я сейчас услышала.

Какая ерунда.

Оль, может все-таки не петь?

Когда не хватает вдохновения и новых идей, начинают перепевать старые песни. Мода сейчас видимо такая.

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