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Культура и шоу-бизнес

Дуэт Ольги Бузовой и "Дискотеки Аварии" вызвал шквал критики и недовольства

Ольга Бузова, &quot;Дискотека Авария&quot;, шквал, негатив, видео, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 15:01 Фото: Instagram/diskotekaavariya
39-летняя российская исполнительница Ольга Бузова записала новую композицию под названием "Страна Аления" с музыкальной группой "Дискотека Авария". Впрочем, старания артистов не окупились. Публика осталась недовольна этой песней, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации музыканты решили объяснить смысл песни и неожиданный дуэт:

"Танцевальный гимн для тех, кто хоть раз наступал на грабли отношений и теперь может над этим посмеяться. Иронично, актуально и дерзко. Этот не просто дуэт, а столкновение двух музыкальных вселенных, объединившихся, чтобы подарить слушателям мощный солнечный заряд эмоций в преддверии лета".

Впрочем, подобные пояснения не смогли переубедить общественность. Прежде всего, большинство смутил припев песни 2007 года под названием "Уходи, дверь закрой" Жени Отрадной.

  • Дичь какая-то, а не песня.
  • Отрадная в шоке.
  • Такой бред. Очень красивая песня Жени Отрадной. Зачем испортили.
  • Очередная ерунда, сорокалетняя тетя прочитала стишок.
  • Могли бы придумать что-то новенькое, что за мода пошла у певцов перепевать старые песни и все испортить!
  • Ребята, я с 90-х ваш фанат, очень многие песни просто ураган, но не в исполнении Бузовой. Каким микшером ей голос монтировали... Задумка была бы хитом, если бы пела другая .... а так даже не хочется слушать...
  • Сколько вам заплатили за этот позор.
  • Что творится в этом мире.
  • Какой трэш! Что я сейчас услышала.
  • Какая ерунда.
  • Оль, может все-таки не петь?
  • Когда не хватает вдохновения и новых идей, начинают перепевать старые песни. Мода сейчас видимо такая.

Ранее мы рассказывали, что поклонники из Казахстана атаковали соцсети известного юмориста Евгения Чебаткова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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