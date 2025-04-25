Дуэт Ольги Бузовой и "Дискотеки Аварии" вызвал шквал критики и недовольства
Фото: Instagram/diskotekaavariya
39-летняя российская исполнительница Ольга Бузова записала новую композицию под названием "Страна Аления" с музыкальной группой "Дискотека Авария". Впрочем, старания артистов не окупились. Публика осталась недовольна этой песней, сообщает Zakon.kz.
В описании к публикации музыканты решили объяснить смысл песни и неожиданный дуэт:
"Танцевальный гимн для тех, кто хоть раз наступал на грабли отношений и теперь может над этим посмеяться. Иронично, актуально и дерзко. Этот не просто дуэт, а столкновение двух музыкальных вселенных, объединившихся, чтобы подарить слушателям мощный солнечный заряд эмоций в преддверии лета".
Впрочем, подобные пояснения не смогли переубедить общественность. Прежде всего, большинство смутил припев песни 2007 года под названием "Уходи, дверь закрой" Жени Отрадной.
- Дичь какая-то, а не песня.
- Отрадная в шоке.
- Такой бред. Очень красивая песня Жени Отрадной. Зачем испортили.
- Очередная ерунда, сорокалетняя тетя прочитала стишок.
- Могли бы придумать что-то новенькое, что за мода пошла у певцов перепевать старые песни и все испортить!
- Ребята, я с 90-х ваш фанат, очень многие песни просто ураган, но не в исполнении Бузовой. Каким микшером ей голос монтировали... Задумка была бы хитом, если бы пела другая .... а так даже не хочется слушать...
- Сколько вам заплатили за этот позор.
- Что творится в этом мире.
- Какой трэш! Что я сейчас услышала.
- Какая ерунда.
- Оль, может все-таки не петь?
- Когда не хватает вдохновения и новых идей, начинают перепевать старые песни. Мода сейчас видимо такая.
Ранее мы рассказывали, что поклонники из Казахстана атаковали соцсети известного юмориста Евгения Чебаткова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript