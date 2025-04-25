В нежном образе невесты предстала девушка Григория Лепса

Невеста Григория Лепса продолжает эпатировать публику провокационными и саркастичными рилсами об отношениях со взрослым певцом, юмористическими ответами на коварные вопросы... А теперь Аврора Киба решила подогреть сплетни образом в белом, сообщает Zakon.kz.

Все, что ей для этого потребовалось – это изящное платье, длинная широкая мантия и "пучок невесты" с локонами по бокам. Сделав фото черно-белыми, Аврора стала похожа на невесту. О чем и подумали ее подписчики, пока не пролистали галерею поста в Instagram и не прочитали сопровождение фотографий.

Блин, я думала свадьба.

А я уже хотела поздравлять.

Невеста! Ты моя невеста!

По первому фото подумала, что на тебе свадебное платье.

А, как оказалось, девушка попала в реалити-шоу.

"УРА! МОЖНО РАСКРЫВАТЬ ТАЙНЫ! Нет…мы не сыграли свадьбу в тайне от всех! но это мое ПЕРВОЕ РЕАЛИТИ ШОУ! Мне надоело искать парня подруги по фотографии руки, поэтому я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! И, по-моему, реалити-шоу "Мастер игры"– идеальное место для прокачки необходимых для этого навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и адаптации к быстро меняющимся условиям. Я пока не знаю, куда заведет меня игра, но у меня есть только одно правило – никаких правил!" – написала подруга 62-летнего Григория Лепса.

19-летняя Аврора Киба, впервые появившись на публике с Лепсом, конечно же, разожгла сплетни. Фанаты певца уверены, что студентка вступила с ним в отношения из корыстных побуждений и чтобы войти в мир селебрити. Однако Аврора заявляет, что самодостаточная и планирует строить карьеру дизайнера одежды, а не в шоу-бизнесе.