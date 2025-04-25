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Культура и шоу-бизнес

Похудевший Константин Меладзе встревожил своих поклонниц

Константин Меладзе появился в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 01:44 Фото: Instagram/meladzemusic
На днях заметно похудевший композитор Константин Меладзе вызвал беспокойство у своих Instagram-пользователей, сообщает Zakon.kz.

Композитор впервые за долгое время появился на публике, посетив концерт брата в знаменитом лондонском концертном зале Royal Albert Hall. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях, стоя в обнимку с Валерием.

Фото: Instagram/meladzemusic

Однако пользователи сразу обратили внимание, что композитор выглядит заметно похудевшим. Это особенно бросается в глаза на фоне свободной одежды – джинсы и куртка сидят на нем как минимум на размер-два больше. На лице и руках Меладзе видны следы сильного истощения, что породило волну обсуждений в медиа и соцсетях.

В 2022 году Меладзе уехал из России. Вскоре последовал и развод с Верой Брежневой, певицей и бывшей солисткой группы "ВИА Гра". Их союз считался одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе, а разрыв стал болезненным и для сторонников пары, и, судя по всему, для самого композитора.

Несмотря на переезд, Константин Меладзе не отказался от ведения дел в России. По данным за 2024 год, его компания ООО "Меладзе Мьюзик" показала внушительные финансовые результаты. Чистая прибыль организации составила 85,3 млн рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что его музыка и продюсерская деятельность продолжают пользоваться спросом, несмотря на политические и личные перемены в жизни самого Меладзе.

25 апреля в Москве завершился длительный судебный процесс Алсу и Яна Абрамовых.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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