Константин Меладзе посвятил брату Валерию фильм в честь 60-летия

Фото: Instagram/meladzemusic

Сегодня, 23 июня 2025 года, известный российский певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе отмечает юбилей – 60-летие. В честь важной даты к имениннику обратился его брат – композитор Константин Меладзе, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 62-летний бывший генеральный продюсер группы "ВИА Гра" написал: "С днем рождения, дорогой Валера!" Также Константин посвятил юбиляру фильм-концерт, который назвал "Валерий Меладзе в Royal Albert Hall". Материал по теме Валерий Меладзе с триумфом выступил на одной из главных сцен мира Поклонники и экс-участницы легендарной "ВИА Гры" присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья, успеха и всего самого лучшего: "Самый любимый артист".

"С днем рождения! Красивой и долгой жизни!"

"С днем рождения! Пусть ваше творчество продолжает радовать и вдохновлять нас!"

"С днем рождения Валеру! Процветания, радости, успеха, здравия и изобилия во всем!"

"Валерия Шотаевича – краша моего детства – с юбилеем! Здоровья и творческих успехов!"

"С юбилеем, Валериан Шотаевич! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого лучшего!"

"С днем рождения вас, Валерий! Вы настоящий добрый и большой человек! Желаю вам только всего хорошего!"

"Как же это здорово, что вы есть на нашей замечательной планете. Талантливые братья, которые несут своим творчеством красоту в мир! Будьте долгие годы, радуйте нас и радуйтесь от процесса в жизни. С днем воплощения вас, Валерий! Привет из Казахстана". Материал по теме Фанаты требуют рецепт "головы" Валерия Меладзе 23 мая 2025 года Константин Меладзе объявил о закрытии группы "ВИА Гра".

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