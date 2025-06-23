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Культура и шоу-бизнес

Константин Меладзе посвятил брату Валерию фильм в честь 60-летия

Константин Меладзе посвятил брату Валерию фильм в честь 60-летия, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 13:40 Фото: Instagram/meladzemusic
Сегодня, 23 июня 2025 года, известный российский певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе отмечает юбилей – 60-летие. В честь важной даты к имениннику обратился его брат – композитор Константин Меладзе, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 62-летний бывший генеральный продюсер группы "ВИА Гра" написал:

"С днем рождения, дорогой Валера!"

Также Константин посвятил юбиляру фильм-концерт, который назвал "Валерий Меладзе в Royal Albert Hall".

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Поклонники и экс-участницы легендарной "ВИА Гры" присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья, успеха и всего самого лучшего:

  • "Самый любимый артист".
  • "С днем рождения! Красивой и долгой жизни!"
  • "С днем рождения! Пусть ваше творчество продолжает радовать и вдохновлять нас!"
  • "С днем рождения Валеру! Процветания, радости, успеха, здравия и изобилия во всем!"
  • "Валерия Шотаевича – краша моего детства – с юбилеем! Здоровья и творческих успехов!"
  • "С юбилеем, Валериан Шотаевич! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого лучшего!"
  • "С днем рождения вас, Валерий! Вы настоящий добрый и большой человек! Желаю вам только всего хорошего!"
  • "Как же это здорово, что вы есть на нашей замечательной планете. Талантливые братья, которые несут своим творчеством красоту в мир! Будьте долгие годы, радуйте нас и радуйтесь от процесса в жизни. С днем воплощения вас, Валерий! Привет из Казахстана".

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