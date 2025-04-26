#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
515.03
584.82
6.24
Культура и шоу-бизнес

Ничего не хочется: Анна Седокова поделилась тревожной новостью о своем состоянии

Певица , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 10:12 Фото: Instagram/annasedokova
Популярная российская певица Анна Седокова пожаловалась поклонникам на жуткую апатию и нехватку железа, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале звезда призналась подписчикам, что в последние несколько дней испытывает апатию.

"Ничего не хочется, как будто нет цели и не к чему стремиться. Хотя скоро выходит новая песня и нужно сейчас много работать. Но просто не могу собраться", – пишет Седокова.

Артистку также настораживает помутнение в глазах. Впрочем, подобное, по ее словам, уже случалось:

"И вот, прожив в таком состоянии почти неделю, я вспомнила, что когда-то такое со мной уже было. И тогда причиной всему стало очень низкое железо. Это осознание дало мне надежду на то, что все можно исправить. Я купила железо и уже приняла его".

В завершение Анна отметила, что, когда все вокруг кажется плохим, дело может быть не в жизни, а в железе.

В марте она записала первую песню после смерти экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Седоковой, в этой песне – ее ответ и ее история.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
Культура и шоу-бизнес
05:56, Сегодня
Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
Дочь Баян Алагузовой вспомнила, как заработала первые деньги
Культура и шоу-бизнес
04:56, 26 апреля 2025
Дочь Баян Алагузовой вспомнила, как заработала первые деньги
Мэрилин Мэнсон приедет в Алматы
Культура и шоу-бизнес
03:40, 26 апреля 2025
Мэрилин Мэнсон приедет в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: