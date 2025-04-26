Ничего не хочется: Анна Седокова поделилась тревожной новостью о своем состоянии

Популярная российская певица Анна Седокова пожаловалась поклонникам на жуткую апатию и нехватку железа, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале звезда призналась подписчикам, что в последние несколько дней испытывает апатию.

"Ничего не хочется, как будто нет цели и не к чему стремиться. Хотя скоро выходит новая песня и нужно сейчас много работать. Но просто не могу собраться", – пишет Седокова.

Артистку также настораживает помутнение в глазах. Впрочем, подобное, по ее словам, уже случалось:

"И вот, прожив в таком состоянии почти неделю, я вспомнила, что когда-то такое со мной уже было. И тогда причиной всему стало очень низкое железо. Это осознание дало мне надежду на то, что все можно исправить. Я купила железо и уже приняла его".

В завершение Анна отметила, что, когда все вокруг кажется плохим, дело может быть не в жизни, а в железе.

В марте она записала первую песню после смерти экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Седоковой, в этой песне – ее ответ и ее история.