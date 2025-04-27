Танцуют все: в Петропавловске стартовали уличные дискотеки
Фото: Telegram/Петропавловск news
Отныне каждую пятницу в центральном парке Петропавловска на танцевальной площадке будут проходить ретро-дискотеки, сообщает Zakon.kz.
Первое мероприятие прошло 25 апреля на территории "Мира аттракционов", передает Telegram-канал "Петропавловск.news". Танцплощадка привлекала внимание прохожих своей оживленностью и музыкальным настроением.
А медленные композиции придавали особую романтику в танцах возрастных горожан.
"Пятничные вечера в парке обещают стать новой доброй традицией для всех, кто ценит живое исполнение и теплую атмосферу. Музыка, солнце, хорошее настроение – отличное завершение рабочей недели", – говорится в сообщении.
Фото: Telegram/Петропавловск news
26 апреля волонтеры команды "Zello Poisk" нашли ранее потерявшегося 71-летнего дедушку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript