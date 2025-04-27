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Культура и шоу-бизнес

Танцуют все: в Петропавловске стартовали уличные дискотеки

В Петропавловске проводятся танцевальные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 07:00 Фото: Telegram/Петропавловск news
Отныне каждую пятницу в центральном парке Петропавловска на танцевальной площадке будут проходить ретро-дискотеки, сообщает Zakon.kz.

Первое мероприятие прошло 25 апреля на территории "Мира аттракционов", передает Telegram-канал "Петропавловск.news". Танцплощадка привлекала внимание прохожих своей оживленностью и музыкальным настроением.

А медленные композиции придавали особую романтику в танцах возрастных горожан.

"Пятничные вечера в парке обещают стать новой доброй традицией для всех, кто ценит живое исполнение и теплую атмосферу. Музыка, солнце, хорошее настроение – отличное завершение рабочей недели", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/Петропавловск news

26 апреля волонтеры команды "Zello Poisk" нашли ранее потерявшегося 71-летнего дедушку.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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