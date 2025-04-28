Алишер Еликбаев попал под критику пользователей соцсетей после интервью с Шарипом Сериком

В начале апреля 2025 года казахстанский актер Шарип Серик оказался в крупном скандале. Артист получил пять суток ареста после того, как его девушка заявила, что он поднял на нее руку, опубликовав видео в качестве доказательства, сообщает Zakon.kz.

После общественной огласки 33-летний артист извинился, заявив, что выступает против насилия.

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Общественность уже перешла на обсуждение других вопросов и проблем, как 26 апреля 2025 года блогер Алишер Еликбаев опубликовал интервью с актером, вызвав еще одну волну критики.

"А вот и мой попутчик в поездке из Алматы в Астану. За тринадцать часов в пути нам было о чем поговорить с Шарипом", – сказано в описании к отрывку беседы.

Соцсети Еликбаева атаковали недовольные комментаторы.

Что с вами не так? Мы всей страной смотрели Бишимбаева. Брать интервью – мой шок в шоке.

Скажите, пожалуйста, если бы с вашей дочерью какой-то мужик поступил бы так. Вы бы подошли к мужику и спросили бы: "Ты попросил прощения?"

Те, кто пишет, что надо услышать обе стороны. Нет ни одной причины, чтобы поднимать руку на другого человека, тем более если этот человек слабее тебя. Нет тут другой стороны, ее просто нет!

Если такого человека не сажают, не изолируют от общества, то общество должно изолироваться от него.

Зачем это все? Почему вы всегда оправдываете виноватых? Он виноват! Пусть отвечает! Прям смотреть не хочется на него.

Нужно было съемочную группу взять из девушек.

Я думала, вы против насилия в любом виде.

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Стоит отметить, что музыкальная исполнительница Молдир Есембек, наиболее известная под сценическим псевдонимом Say Mo, является бывшей супругой актера. Она не осталась в стороне и сделала заявление: "Жаль, что история повторяется, но я совсем не удивлена. У абьюзеров раздутое эго, и они не могут признать свою вину. По их мнению, они самые идеальные".