История с Шарипом Сериком получила неожиданный поворот, и при чем тут Бишимбаев

Оскандалившийся казахстанский актер Шарип Серик (более известен как Шакенти) написал заявление на создателя видео, сгенерированного при помощи искусственного интеллекта, за распространение ложной информации в интернете, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне рассказал ИИ-креатор из Астаны, которого зовут Арман. Его видео, на котором Шарип Серик сидит рядом с осужденным бывшим министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым, вызвало резонанс в Сети.

"Мне позвонили из алматинского РУВД (районное управление полиции. – Прим. ред.) и сказали, что Шарип Серик написал на меня заявление за распространение ложной информации, ст. 274 (УК РК. – Прим. ред.) вроде, точно не запомнил, за этот видос, который я создал. Что думаете? Есть тут состав преступления? Ну, интервью вы видели", – написал Арман 28 апреля 2025 года в Threads.

Он подчеркнул, что принципиально осуждает "любое насилие – будь то пощечина или тяжкое преступление".

"Насилие в любой форме разрушает уважение, достоинство и основные ценности общества. Мое видео – творческая интерпретация этой гражданской позиции. Его название – "Нет насилию в Казахстане". Моя цель – напомнить о недопустимости агрессии в современном обществе", – объяснил Арман в Instagram-Stories.

Также ИИ-креатор опубликовал скриншоты переписок с известными адвокатами: Жанной Уразбаховой (представляла семью убитой Салтанат Нукеновой по делу Куандыка Бишимбаева) и Джохаром Утебековым. По словам Уразбаховой, в созданном Арманом видео состава преступления нет. А Утебеков предложил креатору защищать его на бесплатной основе.

Фото: Instagram/arma_mvp

Мы обратились за комментарием в Департамент полиции Алматы, где нам подтвердили информацию о начатой проверке.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. После изучения объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение и меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Пресс-служба ДП Алматы

Несколько дней назад, 25 апреля, вышло интервью Шарипа Серика, которое он дал популярному блогеру Алишеру Еликбаеву. Оно вызвало еще одну волну критики, но теперь уже в сторону второго.

3 апреля 2025 года жительница Алматы Алия Бутеева обвинила Шарипа Серика в избиении. По словам девушки, с актером у них были отношения. Тогда же она опубликовала фото и видео, где якобы Шарип Серик босиком выбегает за ней, хватает за руку и вытаскивает из лифта. На снимках также видны покраснения на лице девушки.

4 апреля крупная медиакомпания заявила, что прекращает с Шарипом Сериком сотрудничество и все контакты после скандального видео. А в пресс-службе ДП Алматы сообщили, что проводят проверку после поданного заявления.

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Позднее стало известно, что суд признал Шарипа Серика виновным и арестовал на 5 суток. Далее были раскрыты подробности по делу актера.