Единственный сын Наташи Королевой покинул Россию вместе с женой

Бывшая стриптизерша Мелисса Глушко (настоящее имя – Анна Волынкина) вместе с мужем Архипом покинули Россию и отправились на отдых. Для путешествия супруги выбрали Китай, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля 2025 года, из Instagram невестки российской эстрадной певицы Наташи Королёвой.

Красочными кадрами из Китая Мелисса также поделилась в Stories.

Фото: Instagram/melissa_foxs_

Серию Stories Глушко завершила коллажиком, собранным из совместных фотографий с супругом.

Поклонники семьи пожелали Архипу и Мелиссе хорошего отдыха и остались в восторге от видео и фото, которыми поделилась невестка Королёвой:

"Класс!"

"Ой, как красиво!"

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