Наташа Королёва рассказала о своем заветном желании

Российская певица Наташа Королёва на фоне новостей о рождении внука у певицы Валерии заявила, что и сама мечтает стать бабушкой, сообщает Zakon.kz.

В интервью порталу "7Дней.ru" артистка поздравила свою коллегу и заверила, что у нее нет чувства зависти.

"Мне не присуще чувство зависти, и я очень рада, что Валерия стала бабушкой во второй раз. Она молодая, красивая бабушка, а бабушки должны быть молодыми и красивыми. Поэтому я буду тоже счастлива, если такое случится, но пока еще не светит. Пока они мне о планах этих не говорят", – сказала исполнительница.

21 августа 2024 года Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) женили сына Архипа. Единственный наследник звездной пары связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной в день свадьбы родителей. С будущей супругой Архип познакомился в стриптиз-клубе. Позднее Королёва высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей.

23 апреля 57-летняя Валерия второй раз стала бабушкой. Ее младший сын от брака с продюсером Александром Шульгиным Арсений и его супруга Лиана подарили ей внука. В семье молодых родителей уже растет дочь Селин.