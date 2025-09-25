Пустыни, стиль, мистика: блогер устроила "казахстанскую Дюну"
Фото: Instagram/damelya_sw_
Известный казахстанский блогер Дамеля Sweet отправилась в путешествие в Мангистау. Целью ее поездки стала фотосессия в национальном костюме на фоне природных достопримечательностей, сообщает Zakon.kz.
Старания актрисы оказались не напрасны. Многомиллионная аудитория отозвалась комплиментами и добрыми словами.
"Заблудились в захватывающих пейзажах Мангистау", – гласит подпись к серии снимков.
- Столько красоты в Казахстане, хотелось бы, чтоб все в мире узнали, что мы имеем.
- Нереальная.
- Это действительно красиво.
- Космос.
- Красота.
- Вы, как эти песчаные пустыни, также прекрасны и загадочны.
- Дамеля, вы случайно не сняли новую часть "Дюны"?
- Вы как в сказке.
- Эталон красоты.
- Любимая, – пишут вдохновленные пользователи Казнета.
