Пустыни, стиль, мистика: блогер устроила "казахстанскую Дюну"

Фото: Instagram/damelya_sw_

Известный казахстанский блогер Дамеля Sweet отправилась в путешествие в Мангистау. Целью ее поездки стала фотосессия в национальном костюме на фоне природных достопримечательностей, сообщает Zakon.kz.

Старания актрисы оказались не напрасны. Многомиллионная аудитория отозвалась комплиментами и добрыми словами. "Заблудились в захватывающих пейзажах Мангистау", – гласит подпись к серии снимков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damelya Sweet (@damelya_sw_) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damelya Sweet (@damelya_sw_) Столько красоты в Казахстане, хотелось бы, чтоб все в мире узнали, что мы имеем.

Нереальная.

Это действительно красиво.

Космос.

Красота.

Вы, как эти песчаные пустыни, также прекрасны и загадочны.

Дамеля, вы случайно не сняли новую часть "Дюны"?

Вы как в сказке.

Эталон красоты.

Любимая, – пишут вдохновленные пользователи Казнета.

