Культура и шоу-бизнес

Пустыни, стиль, мистика: блогер устроила "казахстанскую Дюну"

Дамеля Sweet, фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 18:27 Фото: Instagram/damelya_sw_
Известный казахстанский блогер Дамеля Sweet отправилась в путешествие в Мангистау. Целью ее поездки стала фотосессия в национальном костюме на фоне природных достопримечательностей, сообщает Zakon.kz.

Старания актрисы оказались не напрасны. Многомиллионная аудитория отозвалась комплиментами и добрыми словами.

"Заблудились в захватывающих пейзажах Мангистау", – гласит подпись к серии снимков.

  • Столько красоты в Казахстане, хотелось бы, чтоб все в мире узнали, что мы имеем.
  • Нереальная.
  • Это действительно красиво.
  • Космос.
  • Красота.
  • Вы, как эти песчаные пустыни, также прекрасны и загадочны.
  • Дамеля, вы случайно не сняли новую часть "Дюны"?
  • Вы как в сказке.
  • Эталон красоты.
  • Любимая, – пишут вдохновленные пользователи Казнета.

Мы уже рассказывали, что на днях новостные ленты гремели известиями о долгожданной свадьбе известного актера Киану Ривза и его возлюбленной. Однако, как оказалось, информация была ложной. Художница Александра Грант опровергла слухи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
