Внебрачный сын Михаила Пореченкова неожиданно пошел по его стопам

Внебрачный сын российского актера Михаила Пореченкова, 35-летний Владимир Любимцев, рассказал об отношениях с 56-летним отцом, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты "Комсомольская правда", короткий роман с матерью наследника – Ириной Любимцевой, был у Пореченкова в конце 80-х, когда он учился в Таллине.

После этого Михаил уехал в Ленинград. Потом он не отрекался от сына и помогал ему с учебой, когда парень после службы в армии поступил в театральное училище в Москве.

При поступлении в театральное училище Любимцев был уверен, что никто не знает о его родственных связях со звездным отцом. Но в сентябре, когда началась учеба, кто-то из одногруппников узнал, что он сын Пореченкова.

Владимир при этом уверяет, что особого отношения к нему не было. Матери Владимира, которая растила его в одиночку, давно не стало. У Владимира остался только отец, которому он признателен, несмотря на детство.

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