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Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова обратилась к поклонникам после просмотра дорамы

Жулдыз Абдукаримова обратилась к поклонникам после просмотра дорамы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:57 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial, Netflix
В Сети набирает популярность южнокорейская дорама "Когда жизнь дает тебе мандарины". Эмоциями от просмотра реалистичной истории о любви поделилась казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, сообщает Zakon.kz.

Накануне в Instagram-Stories 37-летняя супруга Кайрата Нуртаса отметила, что дорама прекрасна тем, что рассказывает и показывает жизни трех поколений.

"Сценарий, актерский состав, режиссерская версия, локации, костюмы – все на высоте... Одной человеческой жизни недостаточно, чтобы исполнить все, что было задумано. Так что давайте попробуем замечать счастливые моменты", – призвала своих подписчиков Жулдыз 29 апреля 2025 года.

Также многодетная мама рассказала, что именно понравилось ей больше всего в дораме.

"Самое главное – понравился образ отца. Слова отца, сказанные маленькой девочке, будут ей опорой на всю жизнь... Также сыграют большую роль в выборе парня, похожего на своего отца. Покажет, что семейные ценности – превыше всего", – написала Абдукаримова.

Если же фолловеры посмотрят эту дораму, по заверению актрисы, они не потратят зря ни минуты, так как рейтинг – на высоте.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Официальный трейлер дорамы "Когда жизнь дает тебе мандарины".

21 апреля 2025 года Жулдыз Абдукаримова поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, какой контент они хотели бы видеть на ее странице. Какие предложения поступили актрисе, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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