Пятилетняя казахстанка лихо управляет большим оркестром: посмотрите на это

Видео с малышкой из Атырау, умело дирижирующей детским оркестром, стремительно набирает просмотры. В пресс-службе Министерства просвещения немного рассказали о талантливой артистке, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Исатайском районе Атырауской области есть оркестр, состоящий из малышей.

Самому старшему участнику оркестра 5 лет, остальные – дети в возрасте 3-4 лет.

Юный дирижер, воспитанница детского сада "Құлыншақ" Ясина Нәбен участвует в оркестре с трехлетнего возраста.

"Ее движения и взгляд, соответствующие темпу и ритму произведений, ничем не уступают профессионалам. Ее музыкальная чувствительность вызывает удивление". Музыкальный руководитель Шуга Кайырлиева

Пользователи Сети остаются в восхищении после увиденного.

"Талант! Дальнейшего процветания. Какие молодцы! Пусть дороги будут вам открыты!" – пишут они.

Ранее эстрадный композитор Игорь Крутой решил рассказать публике о том, как прошло одно из знаменательных событий в мире музыки. Все дело в том, что детский хор одного из крупнейших и старейших в России театров отмечал 100-летний юбилей.