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Культура и шоу-бизнес

Почему Яну Рудковскую в ЦОНе Астаны лично сопровождал глава госкорпорации

Почему Яну Рудковскую в ЦОНе Астаны лично сопровождал глава госкорпорации, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 18:01 Фото: Instagram/armankenzhegaliyev
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" разъяснили ситуацию с известным российским продюсером Яной Рудковской, которую в одном из ЦОНов Астаны лично сопровождал глава госкорпорации Арман Кенжегалиев. Публикация вызвала недовольство казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Яна Рудковская посетила столичный ЦОН накануне, 29 апреля 2025 года. В "Правительстве для граждан" уточнили, что звезда шоу-бизнеса, которая является уроженкой Казахстана, обратилась за государственной услугой и отметила высокий уровень цифровизации и сервиса в стране. По словам продюсера, она получила услугу в ЦОНе Астаны в связи с покупкой недвижимости.

Из-за негативных комментариев, которые оставили пользователи Казнета под публикацией, сегодня в госкорпорации выступили с разъяснением.

"На официальной странице госкорпорации пресс-службой был размещен материал о посещении столичного ЦОН Яной Рудковской. С момента публикации внимательно следим за общественной реакцией и благодарим всех, кто высказал свою точку зрения. Ваш отклик – важный ориентир для нас. Обсуждаемая публикация не ставила своей целью выделить кого-либо на основе известности. Мы понимаем, что проявление особого внимания может восприниматься как нарушение принципа равенства", – заявили в пресс-службе НАО 30 апреля 2025 года.

В связи с этим, как подчеркнули в "Правительстве для граждан", услуги в ЦОНах предоставляются исключительно в рамках законодательства и на равных условиях для всех.

"Наша единственная цель заключалась в том, чтобы подчеркнуть высокий уровень сервиса, который признают даже в других государствах. Что касается сопровождения Яны Рудковской председателем правления госкорпорации Арманом Кенжегалиевым, важно подчеркнуть, что это происходило в рамках клиентоориентированного подхода, представительского формата и как проявление гостеприимства", – пояснили в пресс-службе НАО.

В госкорпорации отметили, что подобная практика применялась и ранее: председатель лично встречал известных казахстанцев, чтобы оперативно отслеживать качество предоставляемых услуг и получать обратную связь напрямую.

"При этом сопровождение со стороны руководства не дает никаких преимуществ в получении государственной услуги. Все услуги оказываются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан – на равных условиях для каждого заявителя. Благодарим всех за высказанную позицию и неравнодушие. В дальнейшем будем особенно внимательно подходить к вопросам коммуникаций, чтобы исключить возможные недоразумения", – заключили в пресс-службе НАО.

Позднее Яна Рудковская, которая купила недвижимость в Астане, оказалась в восторге от казахского камзола, который ей подарила дизайнер и журналистка Динара Сатжан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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