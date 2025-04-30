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Культура и шоу-бизнес

"Лечится за границей": публикация отца Торегали Тореали вызвала обсуждения

&quot;Лечится за границей&quot;: публикация отца Торегали Тореали вызвала обсуждения, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 20:14 Фото: Instagram/toregalitoreali
Накануне, 29 апреля 2025 года, отец известного казахстанского певца Торегали Тореали обратился к поклонникам сына через свою страницу в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Тореали Толепов опубликовал фрагмент из клипа Торегали, под которым написал:

"Да благословит Аллах всех, кто желает и молится. До встречи с хорошими новостями".

Одна из подписчиц поинтересовалась под публикацией, что случилось с Торешем. Другая ей ответила: "Он заболел, лечится за границей". При этом отец артиста никак не отреагировал на это предположение поклонников.

Другие фолловеры пожелали Торегали скорейшего выздоровления. Они отметили, что соскучились по певцу и по его концертам:

  • "Тореш, сынок, будь здоров".
  • "Наш брат Торегали – любимец народа".
  • "Мы соскучились по Торегали... Ждем его концертов".
  • "Торегали, скорейшего выздоровления тебе. Мы тебя любим".

Отметим, что Торегали пропал из соцсетей. Крайняя его публикация в Instagram датируется 3 марта. Как раз тогда и было объявлено о переносе концертов.

3 марта 2025 года Тореали Толепов заявил о переносе концертов Торегали в четырех городах страны на поздний срок. По его словам, это вынужденная мера из-за проблем со здоровьем сына. Позднее отец артиста обратился к казахстанцам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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