"Лечится за границей": публикация отца Торегали Тореали вызвала обсуждения

Накануне, 29 апреля 2025 года, отец известного казахстанского певца Торегали Тореали обратился к поклонникам сына через свою страницу в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Тореали Толепов опубликовал фрагмент из клипа Торегали, под которым написал:

"Да благословит Аллах всех, кто желает и молится. До встречи с хорошими новостями".

Одна из подписчиц поинтересовалась под публикацией, что случилось с Торешем. Другая ей ответила: "Он заболел, лечится за границей". При этом отец артиста никак не отреагировал на это предположение поклонников.

Другие фолловеры пожелали Торегали скорейшего выздоровления. Они отметили, что соскучились по певцу и по его концертам:

"Тореш, сынок, будь здоров".

"Наш брат Торегали – любимец народа".

"Мы соскучились по Торегали... Ждем его концертов".

"Торегали, скорейшего выздоровления тебе. Мы тебя любим".

Отметим, что Торегали пропал из соцсетей. Крайняя его публикация в Instagram датируется 3 марта. Как раз тогда и было объявлено о переносе концертов.

3 марта 2025 года Тореали Толепов заявил о переносе концертов Торегали в четырех городах страны на поздний срок. По его словам, это вынужденная мера из-за проблем со здоровьем сына. Позднее отец артиста обратился к казахстанцам.