"Лечится за границей": публикация отца Торегали Тореали вызвала обсуждения
Тореали Толепов опубликовал фрагмент из клипа Торегали, под которым написал:
"Да благословит Аллах всех, кто желает и молится. До встречи с хорошими новостями".
Одна из подписчиц поинтересовалась под публикацией, что случилось с Торешем. Другая ей ответила: "Он заболел, лечится за границей". При этом отец артиста никак не отреагировал на это предположение поклонников.
Другие фолловеры пожелали Торегали скорейшего выздоровления. Они отметили, что соскучились по певцу и по его концертам:
- "Тореш, сынок, будь здоров".
- "Наш брат Торегали – любимец народа".
- "Мы соскучились по Торегали... Ждем его концертов".
- "Торегали, скорейшего выздоровления тебе. Мы тебя любим".
Отметим, что Торегали пропал из соцсетей. Крайняя его публикация в Instagram датируется 3 марта. Как раз тогда и было объявлено о переносе концертов.
3 марта 2025 года Тореали Толепов заявил о переносе концертов Торегали в четырех городах страны на поздний срок. По его словам, это вынужденная мера из-за проблем со здоровьем сына. Позднее отец артиста обратился к казахстанцам.