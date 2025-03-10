Мальчик удивил казахстанцев вопросом о справедливости в многодетной семье

Фото: pexels

Популярный казахстанский блогер Асель опубликовала новое видео. На нем один из ее сыновей задает вопрос, который касается передачи одежды от старших детей младшим. По его мнению, это вовсе не справедливо. Речь и воспитание мальчика изумили пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Так, мальчик адресовал маме следующий вопрос: "У нас старший в семье Арлан. Ему вы всегда покупаете все новое. Арлану 13 лет. Следом иду я. Все за ним донашиваю. Это нормально? После меня идет Аружан. Ей за мной донашивать нечего. Так как я мальчик, а она девочка. Ей тоже всегда все новое. Далее идет Арыстан. У нас большая разница. Поэтому он тоже донашивать не будет. Кстати, вы с папой себе тоже все новое покупаете. Нас в семье 6 человек. Пятеро из них покупают себе все новое и для себя. А один из них донашивает за другим. Вопрос: где справедливость?" В подписи к видео мама Асель написала так: "Я не знаю, что ответить. Оставляю донашивать только хорошие вещи, в основном только верхнюю одежду". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асель (@aselfamilylife) Впрочем, комментаторы обратили внимание на воспитание и образование ребенка, пожелав ему счастья и новых покупок. "Какая прекрасная речь у ребенка".

"Какой классный рассудительный пацан! Некоторые взрослые так рассуждать не умеют".

"А через 10-15 лет у него будет свое любимое дело, очень много денег, и он купит себе все, что хочет".

"Весьма взрослая аргументированная позиция".

"С логикой у парня все здорово. И вообще приятно слушать".

"Бро, у среднего в семье нет справедливости, вырастешь – купишь себе все!"

"Я тоже донашивала, даже за младшим братом, потому что по росту не вырастала больше него. Я в семье одна. Брат вообще был двоюродный".

"Какой он красавчик ! Как он спокойно говорит про это, без претензий, обид".

"Парень, ты будешь судьей с огромной зарплатой благодаря своему положению в семье. Просто подожди немного, и у тебя будет все новое", – пишут пользователи. Материал по теме Как вырастут пособия многодетным семьям и матерям в Казахстане в 2025 году Ранее мы рассказывали, что в Актобе 39-летняя многодетная мама Мнауре Муктарова 3 марта родила 11-го ребенка – мальчика весом 3 680 граммов и ростом 57 см.

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