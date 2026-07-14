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Культура и шоу-бизнес

Совместное фото Кайрата Нуртаса с женой вызвало ажиотаж в Казнете

Кайрат Нуртас с женой, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 19:15 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас впервые за долгое время поделился в Instagram совместным снимком с супругой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Публикация сразу привлекла внимание поклонников и вызвала волну обсуждений в соцсетях.

Артист опубликовал фотографию с женой и лаконично подписал ее: "Ол сен емес", в переводе с казахского "Это не ты". Неожиданная подпись заинтриговала подписчиков, однако вскоре Жулдыз раскрыла причину их совместного появления.

На своей странице актриса опубликовала видео из гримерной, где супруги вместе готовятся к съемкам ролика для предстоящего сольного концерта Кайрата Нуртаса.

Поклонники пары не скрывали эмоций и буквально засыпали публикации теплыми комментариями. Многие отметили, что рады снова видеть супругов вместе.

  • "Самая красивая пара".
  • "Как же приятно видеть вас рядом друг с другом".
  • "Семья, которой хочется восхищаться".
  • "Вы словно созданы друг для друга".
  • "Побольше таких совместных фотографий".
  • "Кайрат и Жулдыз – настоящая любовь".

Публикация быстро набрала тысячи лайков, а поклонники выразили надежду, что супруги будут чаще радовать их совместным контентом.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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