Совместное фото Кайрата Нуртаса с женой вызвало ажиотаж в Казнете
Публикация сразу привлекла внимание поклонников и вызвала волну обсуждений в соцсетях.
Артист опубликовал фотографию с женой и лаконично подписал ее: "Ол сен емес", в переводе с казахского "Это не ты". Неожиданная подпись заинтриговала подписчиков, однако вскоре Жулдыз раскрыла причину их совместного появления.
На своей странице актриса опубликовала видео из гримерной, где супруги вместе готовятся к съемкам ролика для предстоящего сольного концерта Кайрата Нуртаса.
Поклонники пары не скрывали эмоций и буквально засыпали публикации теплыми комментариями. Многие отметили, что рады снова видеть супругов вместе.
- "Самая красивая пара".
- "Как же приятно видеть вас рядом друг с другом".
- "Семья, которой хочется восхищаться".
- "Вы словно созданы друг для друга".
- "Побольше таких совместных фотографий".
- "Кайрат и Жулдыз – настоящая любовь".
Публикация быстро набрала тысячи лайков, а поклонники выразили надежду, что супруги будут чаще радовать их совместным контентом.
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