Совместное фото Кайрата Нуртаса с женой вызвало ажиотаж в Казнете

Казахстанский певец Кайрат Нуртас впервые за долгое время поделился в Instagram совместным снимком с супругой – актрисой Жулдыз Абдукаримовой, сообщает Zakon.kz.

Публикация сразу привлекла внимание поклонников и вызвала волну обсуждений в соцсетях.

Артист опубликовал фотографию с женой и лаконично подписал ее: "Ол сен емес", в переводе с казахского "Это не ты". Неожиданная подпись заинтриговала подписчиков, однако вскоре Жулдыз раскрыла причину их совместного появления.

На своей странице актриса опубликовала видео из гримерной, где супруги вместе готовятся к съемкам ролика для предстоящего сольного концерта Кайрата Нуртаса.

Поклонники пары не скрывали эмоций и буквально засыпали публикации теплыми комментариями. Многие отметили, что рады снова видеть супругов вместе.

"Самая красивая пара".

"Как же приятно видеть вас рядом друг с другом".

"Семья, которой хочется восхищаться".

"Вы словно созданы друг для друга".

"Побольше таких совместных фотографий".

"Кайрат и Жулдыз – настоящая любовь".

Публикация быстро набрала тысячи лайков, а поклонники выразили надежду, что супруги будут чаще радовать их совместным контентом.

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