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Культура и шоу-бизнес

Жених Селены Гомес рассказал, как певица подолгу караулила его у дома

Бенни Бланко, Селена Гомес , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 01:54 Фото: Instagram/selenagomez
Музыкальный продюсер Бенни Бланко, возлюбленный американской певицы Селены Гомес, рассказал о начале их отношений и признался, что артистка сильно нервничала перед первыми свиданиями, сообщает Zakon.kz.

В интервью в подкасте Table Manners он вспомнил, что Гомес приезжала к его дому значительно раньше назначенного времени – иногда за 20–30 минут до встречи – и сидела в машине, стараясь успокоиться. По словам Бланко, он наблюдал за этим по камерам видеонаблюдения.

"Она подъезжала к моему дому минимум на 20 минут раньше и просто ждала снаружи", – рассказал продюсер.

О романе Гомес и Бланко стало известно в декабре 2023 года. Певица позже подтвердила отношения, отметив, что чувствует себя с ним счастливой и защищенной.

А ранее жена Кайрата Нуртаса показала, как ее сын контролирует сестер.

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Айсулу Омарова
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