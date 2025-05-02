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Культура и шоу-бизнес

Арман Давлетяров раскрыл, на чьих родах присутствовал лично и совершенно случайно

Арман Давлетяров раскрыл, на чьих родах присутствовал лично и совершенно случайно, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:38 Фото: Instagram/arman_dav
Российско-казахстанский медиаменеджер и бывший гендиректор телеканала Муз-ТВ Арман Давлетяров 2 мая 2025 года посвятил пост в своем Instagram сыну Даниэл-Диасу, сообщает Zakon.kz.

Причина – у среднего наследника 54-летнего заслуженного деятеля Казахстана день рождения.

"Сегодня Даниэл-Диасу – 14. Моему сыну. Третьему в нашей семье. Я помню то утро. Держал за руку супругу. Все вокруг будто затихло. И вот – он появился. Маленький, черноволосый – и как закричал. Я сам перерезал пуповину – со слезами на глазах, от счастья и растерянности. Впервые оказался на родах – и совершенно случайно, мы этого не планировали. Но именно тогда понял: это не просто рождение сына. Это рождение новой части меня. С тех пор прошло 14 лет. Но между нами до сих пор есть что-то особенное. Невидимое, но настоящее. Как будто внутри нас всегда живет тот самый первый взгляд, первое прикосновение", – написал Давлетяров.

Он отметил, что сын растет, меняется, "но с самого начала в нем было что-то редкое – умение быть по-настоящему внимательным".

"Без лишних слов. Просто от сердца. Он умеет заботиться – деликатно, искренне, без лишнего шума. Чувствует, когда кому-то нужно внимание, поддержка или просто теплое присутствие. Мы с мамой тебя очень любим. И гордимся тобой каждый день – даже если не всегда об этом говорим. Будь здоров и счастлив, сынок, мы всегда рядом", – подчеркнул Арман.

Многодетный отец считает, что дети даны не только для того, чтобы родители учили и растили их.

"Но и для того, чтобы они напоминали нам о главном: о том, как важно просто быть. По-настоящему", – заключил счастливый Давлетяров.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику счастья, здоровья и долгих лет жини:

  • "Мои поздравления!"
  • "Поздравляем с новым возрастом!"
  • "Улыбка – ваша. Поздравляю! Долгих лет жизни".
  • "С днем рождения! Счастья, успехов и удачи во всех начинаниях!"
  • "Хороший мальчик! Пусть будет счастливым и здоровым! Поздравляем вашу семью!"
  • "С днем рождения вашего сына Даниэл-Диаса поздравляю! Пусть будет счастливым!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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