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Культура и шоу-бизнес

Фан-встреча и свадьба: Димаш с сестренкой поделились совместными фото

Димаш и Раушан Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 05:15 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
4 мая Димаш и Раушан Кудайберген опубликовали совместные фотографии, сообщает Zakon.kz.

Дотошные поклонницы певца сразу определили, что фотографии были сделаны в день проведения традиционного обряда "сырға салу". При этом, все поздравляли Раушан не столько с предстоящим бракосочетанием, сколько с наличием такого брата.

"Старший брат – надежная поддержка на всю жизнь", – восторженно подчеркивали в комментариях их звездное родство.

Другие же посчитали, что это прогрев перед фан-встречей певца и свадьбы его сестренки.

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

О грядущей "свадьбе года" стало известно 30 апреля, когда Раушан опубликовала романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты. Следом новоявленная невеста раскрыла своего избранника. Им оказался студент Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра".

Сам Димаш встретится со своими поклонниками уже 26 мая в Алматы. Помимо выступления казахстанских артистов, премьеры новых песен и видеоклипов, а также сессии вопросов и ответов с Димашем, главным участником концерта станет младший сын музыкального семейства – Абильмансур.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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