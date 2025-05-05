Фан-встреча и свадьба: Димаш с сестренкой поделились совместными фото
Дотошные поклонницы певца сразу определили, что фотографии были сделаны в день проведения традиционного обряда "сырға салу". При этом, все поздравляли Раушан не столько с предстоящим бракосочетанием, сколько с наличием такого брата.
"Старший брат – надежная поддержка на всю жизнь", – восторженно подчеркивали в комментариях их звездное родство.
Другие же посчитали, что это прогрев перед фан-встречей певца и свадьбы его сестренки.
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
О грядущей "свадьбе года" стало известно 30 апреля, когда Раушан опубликовала романтичное весеннее видео, в котором предстала в казахском национальном наряде невесты. Следом новоявленная невеста раскрыла своего избранника. Им оказался студент Казахской Национальной Академии художеств им. Т. Жургенова по специальности "Артист музыкально-драматического театра".
Сам Димаш встретится со своими поклонниками уже 26 мая в Алматы. Помимо выступления казахстанских артистов, премьеры новых песен и видеоклипов, а также сессии вопросов и ответов с Димашем, главным участником концерта станет младший сын музыкального семейства – Абильмансур.