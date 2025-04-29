57-летняя Валерия показала, кого пригласила на вечеринку в честь дня рождения своей мамы
В связи с этим 57-летняя заслуженная артистка России закатила вечеринку. На ней были замечены такие представители шоу-бизнеса, как Александр Панайотов, Клава Кока, Эльдар Джарахов. Также на день рождения Галины Николаевны пришла бывшая супруга Иосифа Пригожина – Лейла Фаттахова.
"Вчера после съемок грандиозного финала шоу "Маска" в Кремле всей съемочной группой вместе с артистами отправились в ресторан, где поздравляли мамулю с днем рождения", – написала Валерия.
Она "за фантастическую идею такого праздника" поблагодарила кинопродюсера Юлию Сумачеву и своего мужа Иосифа Пригожина.
"Мамочка осталась в восторге", – заключила певица.
Подписчики поздравили именинницу с днем рождения и пожелали ей долгих лет:
- "Дай Бог здоровья мамуле на долгие лета".
- "Долгих лет твоей замечательной мамуле!"
- "Маме богатырского здоровья! Поздравляю от души!"
- "Галина Николаевна! С днем рождения! Крепкого-крепкого здоровья".
- "Мамуле – здоровья, бодрости и много лет в радости в окружении родных людей".
- "Лерочка, с днем рождения маму! Крепкого здоровья и долгих лет в кругу близких и любимых людей!"
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