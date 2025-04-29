57-летняя Валерия показала, кого пригласила на вечеринку в честь дня рождения своей мамы

27 апреля 2025 года в семье российской эстрадной певицы Валерии, которая недавно второй раз стала бабушкой, отмечали еще один важный семейный праздник. Матери артистки – Галине Перфиловой – исполнилось 87 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 57-летняя заслуженная артистка России закатила вечеринку. На ней были замечены такие представители шоу-бизнеса, как Александр Панайотов, Клава Кока, Эльдар Джарахов. Также на день рождения Галины Николаевны пришла бывшая супруга Иосифа Пригожина – Лейла Фаттахова.

"Вчера после съемок грандиозного финала шоу "Маска" в Кремле всей съемочной группой вместе с артистами отправились в ресторан, где поздравляли мамулю с днем рождения", – написала Валерия.

Она "за фантастическую идею такого праздника" поблагодарила кинопродюсера Юлию Сумачеву и своего мужа Иосифа Пригожина.

"Мамочка осталась в восторге", – заключила певица.

Подписчики поздравили именинницу с днем рождения и пожелали ей долгих лет:

"Дай Бог здоровья мамуле на долгие лета".

"Долгих лет твоей замечательной мамуле!"

"Маме богатырского здоровья! Поздравляю от души!"

"Галина Николаевна! С днем рождения! Крепкого-крепкого здоровья".

"Мамуле – здоровья, бодрости и много лет в радости в окружении родных людей".

"Лерочка, с днем рождения маму! Крепкого здоровья и долгих лет в кругу близких и любимых людей!"

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