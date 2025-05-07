Бабушки-танцовщицы из Астаны победили на международном конкурсе
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Ансамбль "Қыздарай", состоящий из бабушек-танцовщиц Нуринского района Астаны, стал призером международного многожанрового конкурса "SUMMER FEST TASHKENT" в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.
С астанинскими бабушками состязались более 20 танцевальных коллективов из Казахстана, Узбекистана, России, передает пресс-служба столичного акимата.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Со слов хореографа Ирины Смагуловой, состав ансамбля постоянно обновляется, а бабушки-танцовщицы постоянно в поиске новых идей и репертуара.
"Наша танцевальная группа – молодой художественный коллектив, которому всего два года. За короткий промежуток времени мы подготовили около 20 танцевальных представлений. Пенсионеры центра активного долголетия в возрасте от 62 до 77 лет с большим интересом участвуют в танцевальном кружке, очень хотят научиться танцевать", – резюмировала художественный руководитель ансамбля Ирина Смагулова.
Алматинские акробаты Батыр Жанузак и Марлен Маратов также проявили себя на мировом уровне. Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript