#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
514.5
582.67
6.35
Культура и шоу-бизнес

Бабушки-танцовщицы из Астаны победили на международном конкурсе

Бабушки-танцовщицы из Астаны получили главный приз на международном конкурсе, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 07:55 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Ансамбль "Қыздарай", состоящий из бабушек-танцовщиц Нуринского района Астаны, стал призером международного многожанрового конкурса "SUMMER FEST TASHKENT" в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

С астанинскими бабушками состязались более 20 танцевальных коллективов из Казахстана, Узбекистана, России, передает пресс-служба столичного акимата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Со слов хореографа Ирины Смагуловой, состав ансамбля постоянно обновляется, а бабушки-танцовщицы постоянно в поиске новых идей и репертуара.

"Наша танцевальная группа – молодой художественный коллектив, которому всего два года. За короткий промежуток времени мы подготовили около 20 танцевальных представлений. Пенсионеры центра активного долголетия в возрасте от 62 до 77 лет с большим интересом участвуют в танцевальном кружке, очень хотят научиться танцевать", – резюмировала художественный руководитель ансамбля Ирина Смагулова.

Алматинские акробаты Батыр Жанузак и Марлен Маратов также проявили себя на мировом уровне. Артисты алматинского цирка вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ay Yola презентовала в Уфе клип на песню "Homay"
Культура и шоу-бизнес
06:50, Сегодня
Ay Yola презентовала в Уфе клип на песню "Homay"
В кому впал бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов
Культура и шоу-бизнес
01:51, 07 мая 2025
В кому впал бывший участник группы "Ленинград" Дмитрий Иванов
Димаш выступил на концерте перед президентами Казахстана и Вьетнама
Культура и шоу-бизнес
20:33, 06 мая 2025
Димаш выступил на концерте перед президентами Казахстана и Вьетнама
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: