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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген выступил в дуэте с хорватским музыкантом

Димаш и Хаузер выпустили новый дуэт, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 06:06 Фото: dimashnews
9 мая состоялась премьера нового дуэта хорватского виолончелиста Хаузера и казахстанского вокалиста Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Коллаборация произведения "Stranger" была записана в Будапеште во время съемок 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos", где оба музыканта работали в качестве членов жюри.

Идея добавить в новую песню Игоря Крутого кобыз пришла Димашу сразу, как только он впервые услышал мелодию. Специалисты из Греции – Димитрис Контопулос и Казахстана – Ерлан Бекчурин смогли виртуозно объединить разные подходы так, что народный инструмент гармонично вписался в песню.

Премьера состоялась в 2021 году на торжественном открытии Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, Россия. С тех пор Димаш вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком исполняли "Stranger" на крупных мероприятиях и сольных концертах в Казахстане, России, Китае, странах Европы.

8 мая в Астане к 80-летию Победы показали спектакль "Алия".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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