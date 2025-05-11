Димаш Кудайберген выступил в дуэте с хорватским музыкантом

9 мая состоялась премьера нового дуэта хорватского виолончелиста Хаузера и казахстанского вокалиста Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Коллаборация произведения "Stranger" была записана в Будапеште во время съемок 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos", где оба музыканта работали в качестве членов жюри.

Идея добавить в новую песню Игоря Крутого кобыз пришла Димашу сразу, как только он впервые услышал мелодию. Специалисты из Греции – Димитрис Контопулос и Казахстана – Ерлан Бекчурин смогли виртуозно объединить разные подходы так, что народный инструмент гармонично вписался в песню.

Премьера состоялась в 2021 году на торжественном открытии Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, Россия. С тех пор Димаш вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком исполняли "Stranger" на крупных мероприятиях и сольных концертах в Казахстане, России, Китае, странах Европы.

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