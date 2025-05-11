Алла Пугачёва появилась на публике с Лизой и Гарри на концерте Орбакайте
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал семейные кадры в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На них Алла Пугачёва вместе с младшими детьми – Лизой и Гарри – посетила концерт дочери Кристины Орбакайте в Лимасоле (Кипр).
"Моя семья в сборе. Аншлаг и восторг зрителей", – подписал Галкин публикацию.
На снимках, опубликованных Галкиным, Орбакайте позирует вместе с братом и сестрой, а также на отдельном кадре – с Пугачёвой.
А ранее Али Окапов отправился в байкерское путешествие из Алматы в Ташкент.
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