Кристина Орбакайте вспомнила о Пугачёвой в День матери

Во многих странах во второе воскресенье мая отмечают День матери. Эстрадная певица Кристина Орбакайте не осталась в стороне и посвятила короткий, но душевный пост Алле Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 мая 2025 года, исполнительница хита "Май" разместила на странице в Instagram архивное фото. В кадре Орбакайте и Пугачёва позируют, прогуливаясь по улице.

"С Днем матери! Моя", – кратко отмечено в описании к черно-белому снимку.

Комментаторы активно присоединились к поздравлениям.

Ранее стало известно, что известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери.