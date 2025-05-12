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Культура и шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вспомнила о Пугачёвой в День матери

Кристина Орбакайте, мама, праздник, обращение, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:45 Фото: Instagram/orbakaite_k
Во многих странах во второе воскресенье мая отмечают День матери. Эстрадная певица Кристина Орбакайте не осталась в стороне и посвятила короткий, но душевный пост Алле Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 мая 2025 года, исполнительница хита "Май" разместила на странице в Instagram архивное фото. В кадре Орбакайте и Пугачёва позируют, прогуливаясь по улице.

"С Днем матери! Моя", – кратко отмечено в описании к черно-белому снимку.

Комментаторы активно присоединились к поздравлениям.

Ранее стало известно, что известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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