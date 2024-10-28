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Жерар Депардье пытается добиться отсрочки суда по делу о домогательствах

Жерар Депардье пытается добиться отсрочки суда по делу о сексуальном насилии, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 19:22 Фото: wikimedia
28 октября французский актер Жерар Депардье заявил, что не сможет присутствовать в уголовном суде Парижа по состоянию здоровья. Депардье предъявлены обвинения в домогательствах, произошедших, предположительно, во время съемок фильма в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание RFI, адвокат 75-летнего артиста уверяет, что врачи запретили Депардье участвовать в судебном процессе. 

Между тем известно, что актер "категорически отвергает все обвинения". 

В апреле в прокуратуре Парижа заявили, что 75-летнего актера будут судить за домогательства, которые он якобы совершил в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок картины "Зеленые ставни" (2022). Одна из женщин в феврале 2024 года подала заявление на Депардье в связи с "сексуальным насилием, домогательствами и сексистскими оскорблениями".

В апреле 2024 года стало известно, что Жерара Депардье обвинили в домогательствах сразу две женщины. Также в отношении актера велось официальное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии, предположительно совершенном в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну. Французский актер отверг все обвинения.

22 мая 2024 года известный итальянский фотограф Рино Бариллари обвинил французского актера Жерара Депардье в нападении.

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