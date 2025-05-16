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Культура и шоу-бизнес

Акбота Сейтмагамбет похвасталась покупкой недвижимости

Акбота Сейтмагамбет похвасталась покупкой недвижимости, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 19:38 Фото: Instagram/akbotanurabaykyzy
Популярная казахстанская актриса, певица и телеведущая Акбота Сейтмагамбет поделилась своей радостью с подписчиками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

16 мая 2025 года экс-солистка КешYOU рассказала о покупке недвижимости и даже показала, как выглядит жилой комплекс.

"В каждом кирпиче – мечта, в каждом окне – надежда. Новый дом – новое дыхание, новый поворот. Плод моего труда. Пусть будет счастливым шанырак!" – написала Акбота под публикацией.

Подписчики поздравили 28-летнюю Сейтмагамбет с важным приобретением и пожелали ей счастья:

  • "Поздравляю!"
  • "Пусть шанырак будет благословенным и праздничным".
  • "Ай молодец, красавица. Поздравляю вас с покупкой, Акбота".
  • "Как прекрасно! Процветания вашему делу! Пусть шанырак будет наполнен счастьем".

Некоторые из фолловерш предположили, что Акбота купила квартиру в ЖК Alasha Residence.

А в Stories Сейтмагамбет чуточку раскрыла, в каком стиле оформлена одна из комнат.

Фото: Instagram/akbotanurabaykyzy

Ранее мы писали, что новая публикация 51-летней певицы Натали привела фанатов в восторг.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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