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Культура и шоу-бизнес

Концерт Шакиры в США может обернуться массовой вспышкой кори

Певица, Шакира, концерт, США, корь , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 20:50 Фото: Instagram/shakira
В департаменте здравоохранения штата Нью-Джерси заявили, что расследуют возможное массовое заражение корью после того, как зараженный мужчина на прошлой неделе посетил концерт Шакиры, сообщает Zakon. kz.

По данным местных властей, мужчина проживает за пределами штата Нью-Джерси.

"Всем, кто полагает, что заразился корью, рекомендуется позвонить своему лечащему врачу, прежде чем обращаться в любой медицинский кабинет или отделение неотложной помощи, чтобы можно было принять специальные меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Чиновники подчеркнули, что они также призывают людей своевременно проходить вакцинацию", – пишет La Vanguardia.

Вместе с тем уточняется, что пока в Нью-Джерси не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, хотя вирус легко распространяется по воздуху.

К слову, этот концерт колумбийской певицы стал второй остановкой в ​​ее турне "Women Don't Cry Anymore" по США и состоялся на крупнейшей площадке в районе Нью-Йорка – стадионе MetLife в Нью-Джерси в прошлый четверг.

А в Алматы тем временем может состояться второй в Казахстане концерт американской поп-звезды Дженнифер Лопес.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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