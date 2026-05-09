Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой

Военнослужащие Алматинского регионального гарнизона поздравили легенду казахстанской сцены Бибигуль Тулегенову с Великой Победой, сообщает Zakon.kz.

9 Мая любимицу казахстанцев навестили военнослужащие гарнизона, представители Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и воспитанники его детской творческой студии.

От имени министра обороны заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов вручил Бибигуль Тулегеновой поздравительный адрес и поблагодарил ее за вклад в развитие культуры и патриотическое воспитание молодежи.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Для нас большая честь поздравить Бибигуль Ахметовну с Днем Победы. Ее жизненный путь и труд в годы войны являются примером преданности своей стране и народу", – отметила заместитель начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК – начальник Музея боевой славы внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

Несмотря на преклонный возраст, Бибигуль Ахметовна с теплотой встречает гостей и продолжает поддерживать молодое поколение.

В годы Великой Отечественной войны она трудилась в тылу. Когда началась война, ей было 12 лет. В 1944 году юная Бибигуль работала на Семипалатинском мясокомбинате, продукция которого поставлялась на фронт, а также выступала в художественной самодеятельности, пела для раненых бойцов в госпиталях и помогала писать письма их родным.

Для Бибигуль Ахметовны духовой оркестр сыграл песни военных лет, дети военнослужащих вручили ей букет роз и исполнили песню "День Победы".

