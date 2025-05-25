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Культура и шоу-бизнес

Собчак рассказала об обеде с Джоли и неприятном инциденте с Фениксом в Каннах

Ксения Собчак, Джоли, Канны, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 22:38 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак подвела итоги Каннского кинофестиваля, завершившегося накануне. Пост с личными впечатлениями она 25 мая опубликовала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

По словам Собчак, среди фильмов-победителей в этом году она не успела посмотреть ни один, однако в целом атмосфера фестиваля осталась для нее прежней.

"Политика, повестка – везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества. Увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление", – отметила она.

Тем не менее журналистка призналась, что забирает с собой множество "классных воспоминаний". Среди них – обед с Анджелиной Джоли, ночной разговор о европейском театре с режиссером Кириллом Серебренниковым, которому она лично вручила поздравления с орденом Почетного легиона, а также случайный инцидент с актером Хоакином Фениксом, на ногу которого она наступила каблуком.

Среди других "достижений" Собчак также отметила: участие в красной дорожке сразу после самолета, просмотр "бесконечного феминистского артхауса" без сна, отказ от совместного фото с Леной Лениной и долгие объятия с близкими.

Ранее сообщалось, что Главный приз 78-го Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" присужден фильму "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи

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Айсулу Омарова
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