Индийская танцовщица выступила в окрестностях природной достопримечательности Казахстана

Танцовщица из Индии Nivetha Shree опубликовала в Instagram видео, на котором исполняет танец в окрестностях солончака Тузбайыр в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Индийская танцовщица Nivetha Shree показала в соцсетях атмосферное видео, на котором исполняет танец на солончаке Тузбайыр. После дождя солончак стал зеркальным озером и замечательным фоном для выступления.

Сор Тузбаир – это солончак протяженностью в 6 км, окруженный скалами. Его ландшафт необычайно красив и разнообразен: скальные обрывы сменяются бескрайней казахской степью, а солончаки чередуются с останцовыми горами.

Танец восхитил пользователей социальной сети.

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