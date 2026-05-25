Димаш Кудайберген сразу после 32-летия обратился к фанатам с неожиданной просьбой

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, отметивший 24 мая 2026 года свое 32-летие, обратился к многочисленной армии фанатов с интересной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 25 мая 2026 года, мультиинструменталист опубликовал новое видео.

C улыбкой на лице Димаш Кудайберген промолвил: "Мне 32 года".

"Закончился мой концерт в Стамбуле, и я принялся читать ваши поздравления. Спасибо за все, мои дорогие", – заявил композитор.

Далее Кудайберген заговорил об Олжасе Курманбеке, который выступает вместе с ним на мировых площадках.

Стоит отметить, что Курманбек – талантливый казахстанский музыкант-виртуоз, который прославился благодаря блестящей игре на кобызе.

"Давайте поддержим концерт моего брата Курманбека. Он состоится 6 июня 2026 года в Астане". Димаш Кудайберген

