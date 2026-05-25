#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген сразу после 32-летия обратился к фанатам с неожиданной просьбой

Димаш Кудайберген, артист, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:07 Фото: dimashnews.com
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, отметивший 24 мая 2026 года свое 32-летие, обратился к многочисленной армии фанатов с интересной просьбой, сообщает Zakon.kz.

Уже сегодня, 25 мая 2026 года, мультиинструменталист опубликовал новое видео.

C улыбкой на лице Димаш Кудайберген промолвил: "Мне 32 года".

"Закончился мой концерт в Стамбуле, и я принялся читать ваши поздравления. Спасибо за все, мои дорогие", – заявил композитор.

Далее Кудайберген заговорил об Олжасе Курманбеке, который выступает вместе с ним на мировых площадках.

Стоит отметить, что Курманбек – талантливый казахстанский музыкант-виртуоз, который прославился благодаря блестящей игре на кобызе.

"Давайте поддержим концерт моего брата Курманбека. Он состоится 6 июня 2026 года в Астане".Димаш Кудайберген

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:07
Димаша Кудайбергена поздравил Пласидо Доминго

О том, как Димаша Кудайбергена поздравила семья, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
ЕНТ, компьютеры
10:41, Сегодня
Промежуточные итоги основного ЕНТ: 71% абитуриентов сдали на казахском языке, 29% – на русском
Светлана Айтбаева, поздравление Димашу, поклонники, благодарность
10:58, 26 мая 2025
Мама Димаша Кудайбергена обратилась к его многочисленным фанатам
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген
10:44, 18 мая 2026
"Прямо перед своим 32-летием": Димаш Кудайберген подготовил сюрприз для фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дубек вышла в полуфинал ЧА
11:31, Сегодня
Призёрка Кубка Ярыгина Дубек из Казахстана одолела узбечку и оспорит "золото" ЧА по борьбе
Камиль Куруглиев
11:24, Сегодня
Один из самых перспективных борцов мира Куруглиев потерпел фиаско за Казахстан на ЧА-2026
Тайс Томпсон
11:21, Сегодня
232 миллиона: стали известны условия нового контракта американца Томпсона с "Барысом"
Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА
11:02, Сегодня
Казахстанская борчиха Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: