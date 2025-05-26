В семье Беркута и Аиши произошло еще одно важное событие
Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Старшая дочь известных казахстанских исполнителей Айбека и Виктории Жансеитовых (более известны, как дуэт Беркут и Аиша) окончила 1-й класс. Об этом важном событии в своем Instagram рассказал отец семейства, сообщает Zakon.kz.
Видео с наследницей многодетный певец опубликовал 24 мая 2025 года. Известно, что Сафия учится в школе им. Куляш Байсеитовой в Алматы.
"Мы окончили 1-й класс. Последний звонок. Поздравляю всех учеников и учителей! Отдохните друг от друга 3 месяца", – написал 46-летний Беркут.
В комментариях подписчики поздравили с окончанием учебного года и разделились во мнении, на кого же больше похожа Сафия – на маму или папу:
- "Копия мамы".
- "Милашка, на маму похожа".
- "Сафикошка – папина копия".
- "С окончанием! Вы самый лучший папа!"
- "Поздравляю! Ооо, теперь начнутся три месяца отдыха".
- "Поздравляю! Пусть растет такой же красивой, как мама".
- "Поздравляю всех родителей с окончанием школы! Ура! Наконец-то!"
- "Поздравляю! Твоя копия. Пусть достигает высот и будет гордостью бабушки".
- "Копия папы. Она – доказательство того, что девочки больше похожи на своих отцов".
- "Нежная и мягкая, и спокойная, и серьезная дочка, пусть весело играет на каникулах!"
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Отметим, что Аиша отсутствовала на последнем звонке дочери по уважительной причине – 16 мая 2025 года певица родила четвертого ребенка. 20 мая Беркут сообщил, что забрал Аишу и новорожденную дочь из роддома.
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