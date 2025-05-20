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Культура и шоу-бизнес

Многодетный Беркут забрал Аишу из роддома

Многодетный Беркут забрал Аишу из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 16:51 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Известный казахстанский певец Беркут (настоящее имя – Айбек Жансеитов), который несколько дней назад стал многодетным отцом, сегодня выписал 36-летнюю супругу из роддома, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, где Аиша (Виктория Жансеитова) с новорожденной дочкой на руках заходит домой, 46-летний отец семейства опубликовал в Instagram-Stories. Невестку и внучку встретила мама Беркута – Айша Копжасарова.

"Приехали домой. Мама не смогла сдержать слезы радости", – подписал многодетный артист.

Затем Беркут опубликовал кадры из роддома, и отметил, что выписал супругу, никому не сказав.

"Все хорошо, мы выписались из роддома", – сказала счастливая Аиша.

Одной из первых на публикацию отреагировала эстрадная певица Макпал Жунусова, которая написала:

  • "Пусть дочка будет такой же красивой, спокойной, умной, как ваша мама, и улыбчивой – как Аиша. Бауы берік болсын!"

К поздравлениям присоединились поклонники Беркута и Аиши:

  • "Пусть доча будет счастливой, красивой и умной".
  • "Здоровья маме и ребенку. Богатства и много терпения всей семье".
  • "Молодцы, поздравляю. Простая семья без всяких там камер и прочее".
  • "Как же приятно смотреть на вашу семью, мама ваша увидела внучку и растрогалась".

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О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка.

Чуть ранее, 6 января, Беркут опубликовал видео, на котором поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот и принялись поздравлять супругов. 12 января певец подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе.

Айбек и Виктория Жансеитовы женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь: Зейн, Омар и Сафия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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