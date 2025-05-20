Многодетный Беркут забрал Аишу из роддома
Кадрами, где Аиша (Виктория Жансеитова) с новорожденной дочкой на руках заходит домой, 46-летний отец семейства опубликовал в Instagram-Stories. Невестку и внучку встретила мама Беркута – Айша Копжасарова.
"Приехали домой. Мама не смогла сдержать слезы радости", – подписал многодетный артист.
Затем Беркут опубликовал кадры из роддома, и отметил, что выписал супругу, никому не сказав.
"Все хорошо, мы выписались из роддома", – сказала счастливая Аиша.
Одной из первых на публикацию отреагировала эстрадная певица Макпал Жунусова, которая написала:
- "Пусть дочка будет такой же красивой, спокойной, умной, как ваша мама, и улыбчивой – как Аиша. Бауы берік болсын!"
К поздравлениям присоединились поклонники Беркута и Аиши:
- "Пусть доча будет счастливой, красивой и умной".
- "Здоровья маме и ребенку. Богатства и много терпения всей семье".
- "Молодцы, поздравляю. Простая семья без всяких там камер и прочее".
- "Как же приятно смотреть на вашу семью, мама ваша увидела внучку и растрогалась".
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О том, что семья Беркута и Аиши стала больше на одного человека, стало известно 16 мая 2025 года. Счастливый певец сообщил, что у них родилась девочка.
Чуть ранее, 6 января, Беркут опубликовал видео, на котором поклонники разглядели у Аиши заметно округлившийся живот и принялись поздравлять супругов. 12 января певец подтвердил домыслы общественности о пополнении в семействе.
Айбек и Виктория Жансеитовы женаты с 2010 года. У них есть двое сыновей и дочь: Зейн, Омар и Сафия.