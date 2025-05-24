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Общество

Язык жестов может стать официальным в Казахстане

Язык жестов, казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 21:07 Фото: freepik
Правительство Казахстана рассматривает возможность официального признания казахского жестового языка и дактильной азбуки, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ответе Кабмина на депутатский запрос.

В документе отмечается, что в рамках международных обязательств, в частности Конвенции о правах инвалидов, Казахстан изучает опыт стран, где жестовый язык получил официальный статус. В их числе – Великобритания, Норвегия, Испания, Швеция и другие.

"С привлечением зарубежных представительств Казахстана планируется провести анализ международной практики по официальному признанию жестовых языков и дактильных алфавитов", – уточняется в сообщении.

Кроме того, в стране продолжается работа по созданию условий для обучения и поддержки граждан с нарушениями слуха. По информации Министерства просвещения, на сегодня разработано 25 учебников для детей с нарушением слуха, а до 2030 года планируется выпустить еще 36.

В сфере подготовки специалистов по специальной педагогике задействовано 17 вузов, из них три реализуют программы по сурдопедагогике. Также ведется работа по созданию специализированного центра инклюзивного высшего образования.

А ранее стало известно, что утверждены правила формирования Национального словарного фонда казахского языка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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